كومان مُهدد بالإيقاف بسبب هجومه على حكم الكلاسيكو

المدرب الهولندي في ورطة جديدة

يواجه رونالد كومان مدرب برشلونة، إمكانية التعرض للعقوبة من الاتحاد الإسباني، بسبب هجومه على حكم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد السبت الماضي.

برشلونة خسر أمام غريمه اللدود على ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف، حيث حسم ريال اللقاء من ركلة جزاء جزاء حصل عليها سيرخيو راموس.

كومان خرج بعد اللقاء للهجوم على حكم الفيديو وحكم المباراة مارتينيز مونويرا، كما قام مساعده فيلاجوانا بوصف ما حدث بالفضيحة قبل أن يخرج للاعتذار عبر حسابه بموقع "تويتر".

المزيد من الفرق

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن إلفيرا أندريس مديرة الامتثال التنظيمي بالاتحاد الإسباني، قامت بطلب فتح التحقيق مع كومان ومساعده بشأن ما حدث.

وطالبت بتوقيع عقوبة مناسبة على المدرب الهولندي، بعد ما قاله في حق حكم مباراة الكلاسيكو، وفقاً للوائح الاتحاد.

وهو ما يعني إمكانية إيقاف كومان لفترة تتراوح بين مباراتين إلى 12 مباراة، وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الانضباط، والذي يمنع أي شخص من التصريح عبر وسيلة علنية للتشكيك في نزاهة الحكام.

وأما بالنسبة لمساعده فمن المقرر معاقبته بالإيقاف لفترة تبدأ من 4 مباريات وتصل إلى 12 مباراة، وفرض غرامة تتراوح بين 601 ألف يورو إلى 3 آلاف يورو.

صراع داخل وخارج الملعب، برشلونة ينافس يوفنتوس على بوجبا الجديد

جدير بالذكر أن برشلونة الذي يلعب غداً، الأربعاء، ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثاني عشر بالدوري الإسباني حتى الآن، ورصيده 7 نقاط فقط.