كومان : لست نادمًا على رحيل سواريز ويجب احترام قرار ميسي

تصريحات المدرب الهولندي قبل مواجهة ويسكا

كشف رونالد كومان مدرب برشلونة، عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من مباراة فريقه أمام ويسكا، غدًا الأحد بالدوري الإسباني.

ميسي غاب عن لقاء برشلونة الأخير ضد إيبار، حيث شاهد فريقه يسقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 من مدرجات ملعب كامب نو.

كومان تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة ويسكا، وتطرق إلى الحالة البدنية لميسي، وكذلك مصيره من البقاء مع برشلونة قبل نهاية عقده في 30 يونيو القادم.

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وقال الهولندي:"ميسي بخير، ليس لديه أي إزعاج في الكاحل، هو الآن مستعد ووجوده مهم لنا".

وأضاف:"بالنسبة لمستقبله فهو أجرى مقابلة مؤخرًا وقال إنه لم يتخذ أي قرار، علينا احترام حريته في حسم مصيره".

وتابع:"أي لاعب ينتهي عقده له الحرية في اتخاذ القرار، ولا يجب نسيان أنه يريد الأفضل لبرشلونة لذلك لا توجد مشكلة".

واستكمل:"يمتلك أهمية كبيرة جدًا في النادي، متواجد دائمًا لحل أي مشكلة يعاني منها الفريق لذلك هو الأفضل في تاريخ برشلونة".

وأما عن مواجهة ويسكا:"ستكون مباراة معقدة، تلقوا القليل من الأهداف على أرضهم ويجب أن نكون مستعدين لهم بصورة جيدة".

الحالة الذهنية للفريق:"من الطبيعي أن تكون هناك بعض الشكوك بعد الفشل في الفوز، نفتقر أحيانًا بعض الفاعلية ونرتكب أخطاء فردية، في النهاية علينا تسجيل المزيد من الأهداف وتحسين الشكل الدفاعي".

سوق الانتقالات:"هناك رغبة بالتخلي عن بعض اللاعبين الذين لا نستطيع توفير الفرصة لهم للمشاركة في المباريات، الأمر قد يكون معقدًا، ونريد كذلك تعزيز الفريق".

واستكمل:"إذا لم يأت شخص ما فهذا بسبب النادي والمال، الشيء الوحيد الذي فعلته مع الإدارة هو الاستعداد للمستقبل، نتحدث عن الشباب وكيفية تطوير جودتهم، لدينا خطة شاملة لكن الرئيس الجديد هو من يقرر".

الندم على رحيل لويس سواريز:"لست نادمًا، لقد كان قرارًا من جانبه ومن جانب النادي أيضًا، فريق مثل أتلتيكو مدريد لا يمكن مقارنته بفريقنا، التسجيل مرة واحدة قد يكفي بالنسبة لهم في بعض الأحيان".

إصابة كوتينيو:"هناك حالة من سوء الحظ هذا الموسم، لدينا العديد من اللاعبين المصابين منذ فترة طويلة، بالنسبة لي فيليب لاعب مهم جدًا ويجب تعافيه سريعًا وسنحاول إيجاد الحلول لهذه المشكلة".

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مستوى جريزمان:"نحتاج الفاعلية الهجومية على المرمى من جميع اللاعبين وليس أنطوان فقط، وسنعمل معًا لتحقيق المزيد من التطور بهذه الخاصية".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإسباني بـ25 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.