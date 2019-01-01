كوتينيو يرفض الانتقال لتوتنهام ويبتعد عن العودة للبريميرليج

النجم البرازيلي قد يضطر للبقاء مع برشلونة

رفض النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فرصة الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، والانتقال لنظيره الإنجليزي توتنهام.

برشلونة كان يرحب بفكرة التخلي عن كوتينيو، نظراً للانخفاض الشديد بمستوى اللاعب على مدار الأشهر الماضية.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت رغبة توتنهام في استعارة كوتينيو لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وهو المطلب الذي يرفضه برشلونة واللاعب نفسه، حيث يرحب النادي الكتالوني بفكرة البيع النهائي.

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سبيرز لا يمانعون تلك الفكرة، لكن السعر المحدد من برشلونة بـ80 مليون جنيه إسترليني دفع الصفقة للانهيار.

وعلى الجانب الآخر لا يبدو نجم البرسا متحمساً للانتقال لوصيف دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي.

ووسط الأنباء الضعيفة حول اهتمام أرسنال بكوتينيو، تبدو عودة البرازيلي للبريميرليج في غاية الصعوبة، نظراً لانتهاء السوق الإنجليزي غداً الخميس.