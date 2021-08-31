برشلونة؟ كافاني يعلن موقفه النهائي من مغادرة مانشستر يونايتد !

برشلونة يريد التعاقد مع مهاجم قبل إغلاق السوق

أعلن إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، قراره النهائي بخصوص مستقبله مع الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت مؤخرًا، حول اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني قبل نهاية الميركاتو.

ويأتي ذلك بعدما حاول النادي الكتالوني استغلال قدوم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر، والذي قد يؤدي إلى تقلص فرص كافاني في المشاركة كأساسي.

شبكة "RAC1" الإسبانية أشارت إلى أن اللاعب دخل في مفاوضات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية حول صفقة محتملة.

Edinson Cavani just confirms sharing today update: he’s staying at Manchester United and not leaving in these final hours. 🚫🇺🇾 #Cavani #MUFC #DeadlineDay pic.twitter.com/gSIiDGiqim — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

ولكن اللاعب نشر تدوينة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" في إشارة واضحة إلى استمراره مع مانشستر يونايتد.

وعلى جانب آخر أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يريد التعاقد الآن مع لوك دي يونج مهاجم نادي إشبيلية.

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وأوضحت أن النادي عرض لاعبه ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية لإقناع إشبيلية بالتخلي عن مهاجمه قبل ساعات من إغلاق السوق.

يذكر أن برشلونة أعلن في اليوم الأخير من الانتقالات، عن رحيل إيمرسون رويال إلى توتنهام، كما باع إيلاش موريبا إلى لايبزيج الألماني.