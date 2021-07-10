رسميًا | برشلونة يتخلص من لاعب جديد

لاعب جديد يرحل عن برشلونة الذي يأمل في تقليص الرواتب والتخلص من أزمته المالية.

أعلن نادي خيتافي الإسباني، صباح اليوم السبت، عن توصله لاتفاق مع نادي برشلونة للحصول على خدمات لاعب الأخير كارليس ألينيا بشكل نهائي.

ولعب كارليس، 23 سنة، في صفوف خيتافي معارًا في آخر ستة أشهر من الموسم المنقضي.

ما تفاصيل عقد اللاعب مع خيتافي؟

سينضم لاعب الوسط الإسباني إلى خيتافي لمدة 5 مواسم مقبلة.

النادي لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكنه أعلن فقط عن مدة التعاقد وتقديم اللاعب للصحافة يوم الإثنين المقبل.

كيف كانت تكهنات الصحف عن الصفقة؟

قبل أيام تحدثت الصحف الإسبانية عن قرب إتمام الصفقة بين الناديين، وبأنها قد تتم مقابل 5 ملايين يورو وهو أقل بثلاثة ملايين يورو من المبلغ الذي كان يرغب برشلونة في الحصول عليه من اللاعب.

لكن القيمة الممنوحة لبرشلونة ربما تبدو جيدة نظرًا لأن عقد اللاعب كان سينتهي مع برشلونة في صيف 2022.

وذكر برشلونة على موقعه الرسمي أنه احتفظ بحق الحصول على 50% من قيمة بيع خيتافي لعقد اللاعب في المستقبل لأي نادٍ، مع وجود بند يمنحهم حق استعادة اللاعب والرفض أولًا لأي عرض له.

ويأتي رحيل كارليس في ظل خطة إدارة برشلونة للتخفف من الرواتب وإدخال مقابل مالي مناسب في خزانة النادي كي يقدر النادي الكتالوني على تسجيل لاعبيه الجُدد والتجديد لقائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.

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