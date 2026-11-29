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غادر فرينكي دي يونج مباراة برشلونة عصر الأحد بسبب الإصابة. وطلب لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا استبداله بعد واقعة غير مألوفة في الشوط الثاني خارج أرضه أمام ديبورتيفو لا كورونيا. وقدّم المدرب هانزي فليك تحديثًا بشأن حالته لاحقًا.

بدا أن برشلونة في طريقه إلى فوز سهل نسبيًا على ملعب ريازور. فقد منحت أهداف لامين يامال وداني أولمو ورافينيا الضيوف التقدم 3-1، بينما سجل بيير إيميريك أوباميانج لأصحاب الأرض.

ثم جلس دي يونج فجأة على العشب في الدقيقة 65، بعد لحظة لم يبدُ فيها ما يدعو للقلق. ولم تكن الكرة قريبة من لاعب منتخب هولندا.

نهض دي يونج سريعًا، لكنه أوضح أنه لا يستطيع مواصلة اللعب. وطلب استبداله وغادر الملعب وهو يعرج قليلًا.

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«ليست تلك المعاناة مجددًا، أليس كذلك؟»، قال المعلق ريتشارد فان إيترسون عبر زيجو سبورت مع ظهور لقطات لدي يونج. «بالطبع، عليك أن تنتبه لما تقوله، لكنه جلس للحظة ثم نهض ولم يبدُ في أفضل حالاته».

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دفع فليك بأندرياس كريستنسن وجول كوندي، وأخرج إريك جارسيا إلى جانب دي يونج. وكان لاعب أياكس السابق قد انتقل من خط الوسط إلى قلب الدفاع قبل استبداله بوقت قصير، وتوجه إلى غرفة الملابس بعد مغادرته الملعب بقليل.

وقال فليك للصحافة الإسبانية بعد المباراة: «يعاني فرينكي دي يونج مشكلة في ربلة الساق. أعتقد أنه أُصيب مجددًا، نعم. إنه لاعب رائع، وكنا سعداء بعودته، لكن علينا الآن الانتظار لنرى ما سيحدث».

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وستكون إصابة أخرى خبرًا سيئًا للغاية لدي يونج، الذي أمضى بالفعل أشهرًا بعيدًا عن الملاعب هذا الموسم. فقد أبعده تمزق في الرباط الجانبي الإنسي لركبته بعد كأس العالم لأكثر من ثلاثة أشهر.

غاب دي يونج عن 14 مباراة إجمالًا مع برشلونة وهولندا بسبب إصابة الركبة تلك. وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، تعرض اللاعب، الذي خاض 71 مباراة دولية، أيضًا لإصابة طفيفة في الورك وغاب عن المباراة أمام ألمانيا، التي انتهت بهزيمة 5-0.