برشلونة قزم أمام العمالقة .. وصدارة مستحقة لريال مدريد

نادي برشلونة يمر بنتائج سيئة للغاية أمام كبار الليجا في الموسم الجاري، فكيف هو حال المنافسة بين أول ستة فرق بالترتيب.

تعثر برشلونة بالأمس أمام نظيره إشبيلية بعدما انتهت مواجهات الفريقين في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني بالتعادل دون أهداف، ليحصل ريال مدريد على فرصة ذهبية للتساوي مع الفريق الكتالوني في عدد النقاط على قمة الترتيب.

سقوط برشلونة ليس بجديد للنادي الكتالوني أمام فرق المقدمة في الموسم الجاري، بل أصبح سمة للفريق أمام الكبار خلال الأشهر الأخيرة.

التعادل الذي تعرض له برشلونة قد يكون السبب في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري حتى لو لم يفقد النادي الكتالوني المزيد من النقاط فيما تبقى من الموسم، لكنه على أغلب الظن سيفقد.

المزيد من الفرق

فسجل برشلونة أمام الفرق أصحاب المراكز الست الأولى هذا الموسم سيئ للغاية، ربما ليس الأسوأ بينهم جميعًا، لكنه بالتأكيد ليس الأفضل.

برشلونة نجح في جمع 11 نقطة فقط من كل مواجهاته أمام فرق المقدمة ريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وإشبيلية، ليستحق لقب قزم أمام العمالقة كما وصفته صحيفة "ماركا".

ترتيب النادي الكتالوني جاء في المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي احتل الصدارة، حيث جمع النادي الملكي 19 نقطة بفارق كبير من النقاط عن برشلونة.

طريق وردي لريال مدريد ووعر لبرشلونة .. 17 مباراة تحدد مصير الليجا

في المقابل حصد فالنسيا عشر نقاط، مقابل تسعة لأتلتيكو مدريد وستة لأتلتيك بلباو وخمسة لفريق إشبيلية.

نتائج برشلونة السابقة في مواجهة الكبار تنذر بشيء من الخوف قبل مواجهات الفريق المتبقية في جدول مباريات الدوري الإسباني.

فالنادي الكتالوني سيواجه أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد بالإضافة لفياريال، وهي مواجهات قد تتسبب في فقدانهم للمزيد من النقاط.

في الوقت نفسه لا يوجد خوف على برشلونة أمام فرق منتصف وقاع جدول الترتيب،، على الأقل ليس بنفس الشكل الذي يجب على ريال مدريد أن يخشاهم به.

فمعظم النقاط التي فقدها الفريق الملكي جاءت أمام فرق متوسطة ومن قاع ترتيب جدول الدوري الإسباني، على عكس برشلونة الذي يفشل في الفوز على الكبار بشكل مستمر هذا الموسم.

فهل تكتب الجولات المقبلة كسر برشلونة لنحس عدم الفوز على الكبار، أم يكسر ريال مدريد عادته بتضيع النقاط السهلة أمام الفرق المتوسطة والضعيفة؟