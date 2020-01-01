برشلونة قد يخسر ويليان لصالح ليفربول بسبب كوتينيو

ويليان على ردار ليفربول

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع ويليان، لاعب تشيلسي المطلوب في برشلونة، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

برشلونة يحاول التخلص من فيليبي كوتينيو بعد رفض بايرن ميونخ التعاقد معه بصورة نهائية مما قد يجعله ينضم إلى تشيلسي.

وحاول البلوجرانا في أكثر من مناسبة التعاقد مع ويليان ولكن البلوز رفضوا التخلي عن اللاعب.

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وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أنّ بطل دوري أبطال أوروبا مستعد للتعاقد مع ويليان مع سوق الانتقالات المقبلة مستغلًا عدم تجديد اللاعب لعقده مع تشيلسي.

ويفكر اللاعب جديًا في الرحيل إلى الريدز مع اقتراب كوتينيو من تشيلسي مما قد يؤثر على حظوظ مشاركته مع الفريق.

تشيلسي كان قد تعاقد مع المغربي حكيم زياش من أياكس على أن ينضم للفريق مع انطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإنجليزي توقف بسبب تفشي وباء كورونا وهناك محاولات للعودة خلال يونيو المقبل.