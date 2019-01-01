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برشلونة في خطر.. مسؤولي باريس سان جيرمان يجددون تواصلهم مع أياكس بشأن دي يونج

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Getty
دي يونج في محادثات مع إدارة باريس سان جيرمان مرة أخرى

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وأياكس أمستردام من أجل النجم فرانكي دي يونج قد عادت مرة أخرى.

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وكان باريس سان جيرمان قد ارتبط بمفاوضات سابقة مع دي يونج، وتحدثت بعض المصادر عن إغلاق الصفقة وانتقال اللاعب إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ولكن بعدها، ظهرت العديد من الأخبار المضادة التي تفيد بأن كل هذه المؤئرات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب لم يعطِ أي كلمة لأي من الأندية التي تتفاوض معه.

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة كان قد اطمأن لذلك، وقرر إعادة التواصل مع إدارة نادي أياكس من أجل الموهبة الصاعدة.

ولكن الصحيفة ذاتها صدمت برشلونة اليوم وأكدت تواجد مسؤولي باريس سان جيرمان في العاصمة الهولندية أمستردام من أجل التواصل مع إدارة أياكس بخصوص دي يونج مرة أخرى.

يذكر أن أندية كريال مدريد ومانشستر سيتي كانت قد ارتبطت في وقت سابق بالتفاوض مع دي يونج، ولكن برشلونة وباريس سان جيرمان بقيا المرشحين الأبرز.

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