برشلونة في الصدارة وتراجع ريال مدريد .. ترتيب الدوري الإسباني حسب الأهداف المتوقعة!

ماذا لو لعب برشلونة بنفس الطريقة منذ بداية الموسم؟ وماذا لو لم يكن كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في أحسن أحوالهما مع ريال مدريد؟

الفرضيات كثيرة في عالم كرة القدم، خاصة مع تغلغل الإحصائيات في كل جانب من جوانب اللعبة.

أحد الجوانب التي أصبحت تحتل أهمية متزايدة في كرة القدم، هي إحصائية الأهداف المتوقعة، سواء للفريق ككل أو للاعب معين.

ما هي الأهداف المتوقعة؟

الأهداف المتوقعة، أو كما تعرف اختصارًا بالإنجليزية "XG" هي إحصائية تقيس جودة الفرصة عن طريق حساب احتمالية تسجيلها من موقع معين على أرض الملعب خلال مرحلة معينة من اللعب.

ويتم قياس الأهداف المتوقعة على مقياس يتراوح بين صفر وواحد، حيث يمثل الصفر فرصة يستحيل تسجيلها، ويمثل الواحد فرصة من المتوقع أن يسجلها اللاعب في كل مرة.

نرى هذه الإحصائية الآن بعد المباريات، حيث يكون الفريق الأول لديه 2.1 في الأهداف المتوقعة، والفريق الآخر لديه 1.73 وذلك بناءً على جودة الفرص، وهو ما يعني أن الفريق الأول كان لديه فرص أكبر في التسجيل من الفريق الثاني.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الفريق الأول كان يجب أن يفوز، فالأهداف المتوقعة تقيس فقط جودة الفرص واحتمالية تسجيلها، ومع ذلك فإنه لا يتوقع النتيجة النهائية للمباراة.

ما هو ترتيب الدوري الإسباني حسب الأهداف المتوقعة؟

برشلونة، الوصيف الحالي في الدوري الإسباني، يملك حاليًا في رصيده 57 هدفًا، لكن بالنظر إلى أهداف "البلوجرانا" المتوقعة، فإن الفريق كان يجب أن يتخطى حاجز 63 هدفًا، وذلك كان سيضعه في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني.

أما غريمه ريال مدريد المتصدر الحالي، فقد تمكن من تسجيل 61 هدفًا منذ بداية الموسم، في حين أن أهداف الفريق الملكي المتوقعة تصل إلى 64.7 هدفًا، وهو ما يعكس تحسن الفريق بشكل واضح في إنهاء الهجمات.

لكن ريال مدريد كان سيتراجع إلى المركز الثاني، بالنظر إلى الأهداف المستقبلة المتوقعة، التي تصل إلى 38.2 هدفًا، في حين لم تهتز شباك الفريق سوى 26 مرة فقط، وهو ما يعكس أيضًا تحسن الدفاع.

الغريب أن نادي أتلتيكو مدريد الثالث، كان سيحتل المركز الثالث في كل الأحوال، حيث سجل 57 هدفًا حتى الآن في "الليجا" في حين أن أهدافه المتوقعة وصلت إلى 53.2، وهو ما يدل أيضًا على جودة الإنهاء لدى لاعبي "الروخيبلانكوس".

أما إشبيلية، صاحب المركز الرابع في الوقت الحالي، فإنه كان سيأخذ ضربة قوية بالنظر إلى الأهداف المسجلة والمستقبلة المتوقعة، حيث كان سيتراجع إلى المركز السابع في الترتيب، وهو نفس حال ريال بيتيس الخامس، الذي كان سيتراجع إلى المركز الثامن.

وعلى الجانب الآخر، فإن فياريال وأتلتيك بيلباو صاحبي المركزين السابع والثامن، كانا سيقفزان إلى المناطق المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، حيث كان من المتوقع أن يحتل فريق "الغواصات الصفراء" المركز الرابع، والفريق الباسكي المركز الخامس.

فالنسيا التاسع هو الآخر كان سيتراجع بشكل كبير بالنظر إلى هذه الإحصائية، حيث كان سيحتل المركز 13 في جدول الترتيب.

وفي صراع الهبوط، فإن مايوركا وليفانتي صاحبي المركزين 18 و19 كان يجب أن يتقدما إلى المركزين 15 و12 على الترتيب، فيما كان يجب أن يتراجع إلتشي وغرناطة صاحبي المركزين 15 و16 إلى المركزين 19 و20 على الترتيب.

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