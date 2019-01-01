فيرون: المقارنة بين ميسي ومارادونا ليست عادلة

النجم الأرجنتيني يبدي رأيه في الجدل الذي لا ينتهي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتبر الأسطورة الأرجنتينية خوان سباستيان فيرون، أن المقارنة بين الثنائي ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا غير عادلة.

الجدل يستمر حول من النجم الأبرز في تاريخ الأرجنتين وربما كرة القدم بشكل عام، ميسي بكل ما قدمه مع برشلونة أم مارادونا.

البعض يرى أفضلية نجم الثمانينات نظراً لفوزه مع التانجو بكأس العالم، ولكن فيرون يرى أن الجدل ليس في محله.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق:"مقارنة صعبة ومعقدة جداً، مارادونا فاز بكأس العالم، ومن لم يشاهده سيخبرك أن ميسي الأفضل".

وتابع:"تلك المقارنات في كرة القدم غير عادلة أبداً ولا تفيد بأي شيء وليس لها اي أهمية".

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واستكمل:"مارادونا سيطر خلال حقبته، وكذلك ميسي يصنع الفارق بصفات وشخصية مختلفة تماماً في الملاعب".

وفي نهاية حديثه أكد فيرون على ضرورة الاكتفاء بالاستمتاع بالثنائي، والاعتراف بتأثيرهما في تاريخ الأرجنتين واللعبة أيضاً.