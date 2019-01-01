فيراتي يوافق على التجديد لباريس ويغلق الباب أمام يوفنتوس

الاتفاق قريب جداً خلال الأسابيع القليلة القادمة

قرر ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، الموافقة على عرض النادي من أجل التوقيع على عقد جديد.

مستقبل الدولي الإيطالي صاحبه حالة من الجدل طوال المواسم الماضية، باهتمام العديد من الأندية بضمه أبرزها يوفنتوس وبرشلونة.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت توصل باريس لاتفاق مع اللاعب على غلق ملف الرحيل بشكل نهائي.

ومن المتوقع أن يمدد اللاعب عقده مع النادي الفرنسي، ليبقى بصفوفه حتى عام 2024، بدلاً من تعاقده الحالي الذي ينتهي في 2021.

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وهو ما يغلق الباب تماماً أمام جميع الأندية المهتمة بضم فيراتي، الذي يعتبر من أهم العناصر بفريق المدرب توماس توخيل.

يذكر أن فيراتي انضم لباريس قادماً من بيسكارا في 2011، ولعب 36 مباراة دولية بقميص منتخب إيطاليا.