فيدال يُلمح لإمكانية الانضمام لإنتر

علاقته ممتازة بالمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

أكد أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، على شعوره بالسعادة مع الفريق، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العديد من التقارير الصحفية، انتشرت على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة فيدال في الرحيل، من أجل البحث عن فرصة أخرى للمشاركة كأساسي.

إنتر برز كأحد أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب التشيلي، بناء على طلب المدرب أنطونيو كونتي، الذي سبق وأن عمل مع فيدال في يوفنتوس.

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وقال اللاعب تعليقاً على هذه الأنباء:"أشعر بالارتياح في الفترة الأخيرة خاصة بعد العودة إلى التدريبات، أؤمن بقدرتي على اللعب في مستويات عالية لمدة 3 أو 4 سنوات".

وأضاف:"مستقبلي؟ أنا سعيد جداً في برشلونة، وهناك حالة من الانسجام بين جميع أعضاء الفريق في غرفة خلع الملابس، أمامنا شهرين على نهاية الموسم وبعدها سنعرف المزيد".

وتابع:"هدفي الرئيسي هو أن أكون حاسماً للفريق في المباريات الهامة والمساعدة على تحقيق الفوز بالمزيد من البطولات".

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وأما عن علاقته بكونتي:" هناك علاقة رائعة جداً بيننا، يعرفني جيداً ويدرك طبيعتي كلاعب، أنا لا أتابع ما تقوله الصحافة عني، والاتهامات بعدم امتلاكي الحمض النووي الخاص ببرشلونة، وأتمتع بحالة من الهدوء حتى نهاية الموسم".

يذكر أن برشلونة يستعد للعودة للنشاط من جديد مساء اليوم السبت، بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، عندما يلعب أمام ريال مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني.