فيدال: الشكل الجديد للأبطال هو نوعي المفضل من المباريات

لاعب الوسط التشيلي يثق في قدرات فريقه

يؤمن أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، بقدرة فريقه على تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

المنافسة قوية على لقب الدوري هذا الموسم بين برشلونة وريال، حيث استفاد فريق العاصمة الإسبانية من تعادل منافسه مع إشبيلية، ليعتلي صدارة البطولة بفضل المواجهات المباشرة.

ومن جانبه قال فيدال عن حظوظ فريقه:"مع الضغط الكبير في مواعيد المباريات، يجب علينا استخدام عنصر الوقت للظهور في أفضل مستوى ممكن".

المزيد من الفرق

وأضاف:"بالنسبة لي أعتقد أننا في حالة مثالية للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، الأجواء رائعة في الفريق وتربطنا علاقة صداقة قوية جداً تساعدنا على التعاون في الملعب".

بطولة أخرى ينافس عليها برشلونة، وهي دوري أبطال أوروبا، التي سيقام ما تبقى منها من مباريات في صورة مسابقة مصغرة بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية في أغسطس القادم.

وقال فيدال عن البطولة:"يعجبني الشكل الجديد لدوري الأبطال، لو فزنا على نابولي، ستكون الأمور غريبة نوعاً مع بعدها بهذا النظام، لكني أعشق المباريات الحاسمة التي تلعبها من أجل الفوز فقط".

راموس: التحكيم؟ يتحدثون فقط لأن ريال مدريد في الصدارة

ليست مجرد عرضيات.. هل حضر ريال مدريد الجديد؟

يذكر أن برشلونة تعادل إيجابياً 1/1 مع نابولي، في ذهاب دور الـ16 بملعب الفريق الإيطالي، ولم يتم الاتفاق حتى الآن حول مكان إقامة مباراة الإياب سواء في لشبونة أو ملعب كامب نو.