اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، افتتح به فياريال التسجيل عن طريق تاجون بوكانان وتاني أولواسي، في الدقيقتين الخامسة والسابعة.

فيما أحرز الثلاثي جيرارد مارتين، فيرمين لوبيز وباو نافارو "بالخطأ في مرماه" أهداف العودة لأصحاب الأرض في الدقائق 57، 61 و67 من عمر المباراة.

عطفًا على ذلك، حافظ برشلونة على فارق النقاط بينه وبين وصيفه ريال مدريد، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 36 مقابل 33 لغريمه، فيما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة برشلونة وفياريال، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

عيب الدفاع القاتل

مع شكوى المدافع باو كوبارسي من بعض الانزعاجات قبل المباراة، دخل برشلونة مواجهة فياريال بلاعب الوسط فرينكي دي يونج كقلب دفاع، بجوار "الظهير" جيرارد مارتين، ومع وجود "المتواضع" مارك برنال أمامهما بجوار فيرمين لوبيز وبيدري، انكشف الدفاع البرشلوني بوضوح أمام فياريال.

تلك المعاناة على مدار الـ45 دقيقة الأولى تحديدًا أمام فياريال ما هي إلا نتيجة غياب لاعب واحد فقط هو المدافع باو كوبارسي، فهل هناك كبيرًا يهتز لغياب لاعب؟ في برشلونة فليك نعم أحيانًا!

ما وضع برشلونة في الأساس في هذه المعضلة هو رحيل إينيجو مارتينيز في صيف 2025، متوجهًا للنصر السعودي، لكن المدير الرياضي ديكو وكتيبته لم يدركوا حجم خطأ التفريط في اللاعب سوى متأخرًا، والآن الصحافة الإسبانية تتحدث عن بحثه عن مدافع بنفس مواصفات الأول في شتاء 2027.

وربما حتى مدافع جديد وحيد لن يكون حلًا لوضع الدفاع البرشلونة المزري حاليًا، فمع إصابات أندرياس كريستنسن المتكررة، وعدم القناعة بالثنائي إريك جارسيا وجوليس كوندي كقلبي دفاع، مع الاضطرار لتوظيف جيرارد مارتين ودي يونج في غير مركزيهما، لن يكون باو كوبارسي ومدافع وحيد كافيًا، بل وربما حينها سيظل البارسا "يبكي على اللبن المسكوب" بعد رحيل إينيجو مارتينيز كثيرًا!

ريمونتادا برشلونة تحسب له وعليه

الآن سيخرج علينا من يتغنى بـ"ريمونتادا" برشلونة، وإلى أي مدى نجح في العودة بثلاثية في غضون عشر دقائق فقط مع بداية الشوط الثاني.

صحيح من حق البرشلونيين أن يتغنوا بشخصية فريقهم، لكن هذا طريق نهايته وداع مبكر لبطولات مع مرور الموسم.

ربما تلك الإحصائية تكشف حجم "الكارثة" التي مر بها الهجوم البرشلوني أمام فياريال بالتوازي مع الكوارث الدفاعية..

15 تسديدة في الشوط الأول لهجوم برشلونة، لم تكن سوى ثلاث منها فقط على المرمى، والنتيجة 0 أهداف، رغم أن الأهداف المتوقعة قياسًا على الفرص التي أتيحت له 2.08 هدفًا.

أما فياريال فمن أصل 3 تسديدات في الـ45 دقيقة الأولى، سجل هدفين، كلاهما أفضل من الآخر، ناهيك عن أن نسبة الأهداف المتوقعة منه لم تتخط 0.11.

ربما حُجة كتيبة فليك في النهاية ستكون حاضرة ما بين قوة اتجاه الرياح في الشوط الأول، وعودة اللاعبين حديثًا من التوقف الدولي، لكن في النهاية الواقع يقول إن عيوب برشلونة سواء الدفاعية أو في خط الوسط، مع تراجع الهجوم أحيانًا، لن تمر بسلام دائمًا كما حدث أمام دفاع فياريال المتواضع.

رودري .. إحراج فليك مستمر

الختام مع لقطة ربما ستكون مستفزة كثيرًا لهانزي فليك؛ المدير الفني لبرشلونة..

مع إدراك البارسا للتعادل (2-2)، نزل نجم الوسط رودري من المدرجات، حيث يغيب عن المباراة، مستدعيًا الظهير إريك جارسيا بعض التعليمات، وبعدها بدقائق، نجح الأخير في صناعة الهدف الثالث الذي أوقع باو نافارو؛ لاعب فياريال، في الخطأ.

تلك اللفتة من رودري تأتي بعد ساعات من تصريحاته عن حاجة برشلونة للتحسن كثيرًا إذا ما أراد التتويج بالبطولات، وهي التي لم تعجب مدربه فليك، الذي رد عليه: "الجميع يحتاج للتحسن، بما فيهم أنت!".

دعونا نتابع حلقات هذا المسلسل بين المدرب ولاعبه، وإلى أين ستنتهي!