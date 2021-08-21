برشلونة ؟ فليك يكشف تفاصيل محاولة مثيرة للتعاقد معه قبل ألمانيا

لم يتوقع رحيل لوف عن ألمانيا

كشف هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ والحالي لمنتخب ألمانيا، عن تلقيه بعض العروض من أندية كبرى قبل اختياره المانشافت.

فليك قرر الرحيل عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي، ليأتي بدلًا من يواخيم لوف بعد بطولة يورو 2020 لتدريب ألمانيا.

وقبل اختيار منتخب بلاده، ظهرت العديد من التكهنات، حول دخول برشلونة في مفاوضات جدية مع فليك لخلافة المدرب الحالي رونالد كومان.

وهو ما تحدث عنه فليك في تصريحات لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" قائلًا:"أجريت مكالمتين مع نادٍ كبير جدًا وتحدثت مع الرئيس بشكل مباشر".

وأضاف:"الأمر كان مثيرًا للغاية والاحترام المتبادل ظهر بشكل واضح بيننا رغم عدم موافقتي على العرض".

وتابع:"عندما قررت ترك بايرن ميونخ، الموقف لم يكن واضحًا بخصوص مستقبل لوف مع ألمانيا، ولم أكن سعيدًا بقرار رحيله".

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جدير بالذكر أن لوف رحل عن ألمانيا بعد اليورو، في المسابقة التي خرج فيها الفريق من دور الـ16 أمام المنتخب الإنجليزي.