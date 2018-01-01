برشلونة يحصل على العائد الأكبر من البث التلفزيوني في 2018

برشلونة ينال العائد الأكبر ماليًا من البث التلفزيوني في الدوري الاسباني متفوقًا على ريال وأتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الاسباني "الليجا" عن عوائد البث التلفزيوني لأندية الدوري في الموسم الماضي والتي تصدرها فريق برشلونة.

جاء هذا في بيانًا رسميًا أصدرته الرابطة عبر موقعها الإلكتروني وأظهر تفوق بطل الدوري الاسباني في العوائد المالية التي نالها عن البث التلفزيوني.

ونالت أندية الليجا والدرجة الثانية مبالغ مالية تقدر بمليار ونصف مليون يورو عن الموسم الماضي، حيث وزعت بواقع مليار و325 مليون يورو لأندية الليجا و180 مليون لأندية الدرجة الثانية.

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ونال فريق برشلونة حاولي 154 مليون يورو أكثر من ريال مدريد بواقع 148 مليون، وأكثر من أتلتيكو الذي نال 110 مليون يورو.

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ويتذيل الترتيب نادي ليجانيس ومعه جيرونا بواقع 44 مليون يورو لكل فريق منهما كأقل فرق الدوري الاسباني عن الموسم الماضي.

جدير بالذكر ان توزيع عوائد البث يعود لعدة عوامل أبرزها ترتيب الفرق في الدوري الاسباني في المواسم الخمسة الأخيرة.