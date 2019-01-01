خبر سار لجماهير برشلونة - تحديد فترة غياب ديمبيلي

عثمان ديمبلي غادر ملعب مباراة برشلونة وليجانيس مصابًا بالكاحل بتوقعات للغياب لفترة طويلة لكن طبيب الفريق يتوقع أن يتغيب النجم الفرنسي لأسبوع واحد فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة لن يتغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته أمام ليجانيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أشارت لأن النجم الشاب قد لا تتجاوز فترة غيابه عن الملاعب الأسبوع الواحد فقط.

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وكان ديمبيلي قد غادر ملعب مباراة الأمس في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني بعد أن سجل الهدف الأول لبرشلونة وقدم مستويات رائعة.

وسقط ديمبيلي أرضًا بعد احتكاك بسيط مع لاعب ليجانيس لكنه وقع على كاحله بشكل خاطئ وهو ما أظهر الإصابة أنها صعبة، خاصة أنه لم يستطع الاستمرار في الملعب ولو لدقيقة واحدة بعدها.

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وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الإثنين بأشعة الرنين المغنطيسي ليتم التأكد من حالته وإصابته والوقت التي سيستغرقه في الشفاء.

جدير بالذكر أن ديمبيلي يعاني مع برشلونة منذ قدومه من تكرار الإصابات، فكلما يعود من إصابة ويبدأ في استعادة مستواه المعهود يتعرض لإصابة آخرى.