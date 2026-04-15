"لنا ركلة جزاء وهدف غير مُحتسب" .. لابورتا يعلن الحرب على التحكيم ويعلن التقدم بشكوى جديدة للاتحاد الأوروبي

أعلن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، أن النادي سيقدم شكوى جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكان النادي قد رفع شكوى إلى الهيئة الأوروبية الأسبوع الماضي، لكن طلبه اعتُبر «غير مقبول».

ويطعن النادي بشكل خاص في البطاقة الحمراء التي حصل عليها المدافع باو كوبارسي لارتكابه خطأ على خوليان ألفاريز، وعدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة من مارك بوبيل.

وقدم النادي أربعة طلبات: الاطلاع على المراسلات اللاسلكية بين الحكم ونظام الفيديو المساعد (VAR) في اللحظة الحاسمة، والحصول على اعتراف الحكم إستفان كوفاتش بخطئه، بالإضافة إلى إيقافه هو ومساعده كريستيان دينجرت.

يوم الاثنين، أعلنت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن الشكوى غير مقبولة، مما أدى إلى إغلاق القضية.

لكن رئيس النادي المتصدر حالياً للدوري الإسباني يرفض التوقف عند هذا الحد. وقال: «لا يمكننا قبول ذلك. لقد قدمنا بالفعل شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وأعتقد أننا سنقدم شكوى أخرى».

"في مباراة الذهاب، كان يجب أن يتلقى كوبارسي إنذاراً بسيطاً، وليس بطاقة حمراء. وفي مباراة الإياب، تكرر السيناريو نفسه مع إريك: لم يكن أي من الطردين مبرراً. كان هدف فيران صحيحاً، وكان يجب أن يحصل أولمو على ركلة جزاء، والخطأ على فيرمين غير مقبول"، كما أعرب عن أسفه وإحباطه تجاه ما حدث.

"ما تعرضنا له غير مقبول ولا يمكن أن يمر دون رد"، خلص رجل الأعمال الإسباني البالغ من العمر 63 عاماً.