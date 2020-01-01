برشلونة ضد ليفانتي - سيطرة في "كامب نو" وفرصة لسيتين

تعرف على أبرز أرقام مواجهة برشلونة ضد ليفانتي

يحل نادي ليفانتي ضيفًا على برشلونة مساء الغد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

برشلونة يرغب في الفوز لتقليل الفجوة مع ريال مدريد المتصدر الذي ابتعد بفارق 6 نقاط بعد الانتصار في الديربي على أتلتيكو.

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وتعد هذه فرصة ذهبية للمدرب الكتالوني، كيكي سيتين، ليحقق أول انتصار له على المدير الفني لليفانتي، باكو لوبيز، إذ التقى الثنائي مرتين فقط كانت في الموسم الماضي.

في الجولة الأولى من دوري الموسم الماضي، حينما كان مدربًا لريال بيتيس، خسر 3-0 وفي الجولة 34 تعرض لهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة، أي أنّ فريقه استقبل 7 أهداف ولم يسجل أي هدف.

وقبل تولى لوبيز تدريب ليفانتي، امتلك سيتين سجلًا جيدًا بالفوز في 3 مباريات والتعادل مرة واحدة والهزيمة مرة واحدة، وسجلت فرقه 13 هدفًا واستقبلت 6 فقط.

وما يجعل الموقف مختلف هذه المرة، أنّ برشلونة لم يسبق له أن خسر من ليفانتي ولا مرة في "كامب نو" وذلك في 13 مباراة في القلعة الكتالونية، كما أنّ البلوجرانا لم يتعرض لهزيمة من فريق واحد في مباراتي الليجا منذ موسم 2007-2008 حينما حدثت مع ريال مدريد وفياريال.

فريق مدينة فالنسيا أحد ضحايا ليونيل ميسي المفضل، إذ سجل 11 هدفًا في آخر 7 مباريات ضد ليفانتي في "كامب نو" على التوالي، وهي أطول سلسلة أمام فريق واحد في الليجا.

وخسر ليفانتي آخر 3 مباريات له في الليجا، ولم يسبق له الهزيمة في 4 مباريات على التوالي منذ مارس 2018، كما أنّ برشلونة تعرض لأربع هزائم في الموسم الجاري بعد 21 جولة وهي أسوأ انطلاقة منذ موسم 2003-2004.

جدير بالذكر أنّ ليفانتي تمكن من الفوز على برشلونة ولو مرة واحدة فقط في آخر 3 مواسم، كما أنّ النادي الكتالوني حسم بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد التغلب على ليفانتي بهدف نظيف في "كامب نو".