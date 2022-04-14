برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0×1 فرانكفورت

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18' ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى أراوخو الذي يسددها قووية ولكن تراب يتصدى لها وتخرج لركنية

17' سيطرة واستحواذ من برشلونة ولكن دون خطورة على مرمى فرانكفورت

8' أوووووووه أوباااميانج يهدر فرصة التعادل، عرررضية رائعة من ديمبيلي ولكن رأسية الجابوني تمر فوق العارضة

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووول فيليب كوسيتش يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز هدف التقدم للضيوف

2' يا لها من بداااية، ركلة جزااااااااااء لفرانكفورت بعد أن تعرض ليندستروم للشد من جارسيا

0' تسديدة من بوري مهاجم فرانكفورت الذي لمح شتيجن خارج مرماه ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو - أوسكار مينجويزا

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيل اينتراخت فرانكفورت:

يبدأ المدرب أوليفر جلاسنر بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

كيفن تراب

إيفان نديكا - مارتن هينتيرجير - إلمامي توريه

فيليب كوستيتش - سباستيان رودي - كريستيان ياكيتش - أنسجار كناوف

دايتشي كامادا - جيسبر ليندستروم

رفائيل سانتوس بوري

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، الحظوظ شبه متساوية حتى وإن كانت هناك أفضلية لبرشلونة لأنه سيلعب على ملعبه ووسط جمهوره

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد اينتراخت فرانكفورت في إطار إياب مباريات ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.