برشلونة ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 2×0 أوساسونا

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22' خطيرررررة لبرشلونة، توريس يراوغ بشكل رائع ويسدد كرة قوووية، ولكنها تلمس دفاع أوساسونا وتخرج لركنية

20' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول توريس يسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة، تمريرة رائعة من ديمبيلي تصل إلى توريس الذي سددها بشكل رائع بين قدمي هيريرا

17' تمريرة طوولية رائعة بإتجاه أوباميانج الذي يحاول تسدبدها ولكنه يلمس الكرة وتصل سهلة في يد هيريرا

15' ركلة حرة غير مباشرة لبرشلونة، تُنفذ بشكل جميل ولكن الكرة تطوول على توريس، وتخرج لضربة مرمى

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول توريس يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويسجل الأول لبرشلونة

12' ركلة جزاااااااااااااء لبرشلونة بعد تعرض جافي لعرقلة من فيدال، وبطاقة صفراء لمدافع أوساسونا

9' تمريرة خاطئة من دفاع أوساسونا، ديمبيلي يخطف الكرة، ينطلق ويسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

3' فيران توريس ينطلق من الجهة اليسرى، يتوغل ويسقط داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب أراساتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

سيرجيو هيريرا

خوسيه فالديز - خوان كروز - ديفيد جارسيا - فيدال ميراليس

خافيير كالفو - لوكاس تورو - جون مونكايولا

روبين جارسيا - كيكي - إيكير بينيتو

في المقابل، يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة، ويطمح الفريق الذي يتواجد في المنطقة الدافئة بالدوري في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب كامب نو، بعد أن فاز في الجولة الماضية على فياريال بهدف نظيف.

يسعى برشلونة لمواصلة النتائج الجيدة في الدوري حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي، يتواجد الفريق في المركز الخامس يرصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الثالث أتلتيكو مدريد ولكن الفريق الكتالوني لعب مباراتين أقل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب كامب نو.