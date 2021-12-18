برشلونة × إلتشي

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

قم بتحديث الصفحة كل دقيقتين

1' هدف ملغي للاعب برشلونة جوتجلا بسبب وجوده متسللًا

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران جوتلجا - عثمان ديمبيلي - عبد الصمد الزلزولي

تشكيل إلتشي:

التشكيل| 4-4-2

إيدجار باديا

يوهان موجيكا - دييجو جونزاليس - إينزو أنديا - هيليبيلتون بالاسيوس

فيدل تشافيس - عمر ماسكاريل - إيفان ماركوني - خوسيه فيرنانديز

لوكاس بويي - لوكاس بيريز

في المقابل، يسعى إلتشي للهروب من المركز السادس عشر الذي يتواجد به خاصًة وأنه يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين فقط، ولا بديل سوى الفوز من أجل الارتقاء للأعلى في جدول الترتيب.

يتواجد برشلونة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ويسعى البلاوجرانا لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، ولتحقيق الانتصار الذي غاب عنه في أخر جولتين بعد الخسارة أمام بتيس والتعادل أمام أوساسونا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة برشلونة ضد إليتشي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد كامب نو.