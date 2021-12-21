برشلونة ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

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برشلونة 1 × 1 إشبيلية

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50' أوووه خطيرة لإشبيلية، ركنية للفريق الأندلسي، وعرررضية إلى ديلاني على القائم البعيد، الدانماركي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين برشلونة وإشبيلية بهدف لكل فريق

44' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يسجل التعادل، ركنية تصل إلى أراوخو الذي يسدد الكرة برأسه بشكل رائع في أقصى الزاوية اليسرى للحارس بونو

42' بطاقة صفراء لجوميز بعد عرقلة ديمبيلي

39' عرررضية من جافي، تصل إلى عبد الصمد الزلزولي الذي يلعب الكرة برأسه ولكن الكرة تصل سهلة في يد بونو

38' ركنية لبرشلونة، بونو يشتت الكرة بيديه، تصل إلى ألبا الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها عالية جدًا عن المرمى

36' عرررضية خطيرة من الجهة اليسري لإشبيلية، تير شتيجن يحاول الإمساك بالكرة ولكنها تسقط من يده، رافا مير يحاول اللحاق بها ولكن الألماني ينقذ الموقف ويمسك بالكرة

31' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إشبيلية تسجل الهدف الأول، ركنية للفريق الأندلسي، أوكامبوس يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جوميز القادم من الخلف، الأرجنتيني يسددها بشكل رائع ومباغت على يمين تير شتيجن

29' أوووه خطيررررة لبرشلونة، تمريرة خاطئة من دفاع إشبيلية، الكرة تصل إلى ديمبيلي الذي ينطلق ويسدد كرة قوووووية، بونو يتصدى لها وتسقط من يده ولكن الدفاع يشتتها قبل أن ينقض عليها جوتجلا

28' خطأ على إشبيلية بعد تدخل قوي من فيرناندو ريجيس على قدم جوتجلا

27' محاولة من رافا مير من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

22' هدف ملغي لرافا مير بسبب التسلل

17' أوووه خطيررة لبرشلونة، ركنية، دفاع إشبيلية يشتت الكرة، تسقط وتصل إلى أراوخو الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية أخرى

14' تمريرة طولية رائعة من ألبا بإتجاه فرينكي دي يونج الذي تحرك بدون كرة بشكل رائع، ورأسية من الهولندي ولكن ياسين بونو يمسك بالكرة

11' فرصة مرتدة لبرشلونة، الكرة تصل إلى جوتجلا الذي يقرر التسديد ولكن كرته تمر بعيدة قليلًا عن القائم الأيمن

7' ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة بعد عرقلة ديمبيلي، الفرنسي يلعب الكرة ورأسية من جوتجلا ولكنها تمر بسلام على مرمى إشبيلية

5' بداية حماسية للغاية من جانب الفريقين، كلاهما يحاول ممارسة الضغط العالي على دفاع الآخر

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - رونالدو أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عبد الصمد الزلزولي - فيران جوتجلا - عثمان ديمبيلي

تشكيل إشبيلية:

يبدأ المدرب لوبتيجي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

كريم رقيق - فيرناندو ريجيس - دييجو كارلوس - جوليس كوندي

تومناس ديلاني - إيفان راكيتيتش - جوان جوردان

أليخاندرو جوميز - رافا مير - لوكاس أوكامبوس

في المقابل، يسعى إشبيلية لاستغلال تعثر ريال مدريد أمام قادش، من أجل تقليص الفارق بينه وبين المتصدر، خاصًة وأن الملكي لعب مباراة أكثر من الفريق الأندلسي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المرينجي.

يسعى برشلونة للبناء على الفوز الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الرابع رايو فاييكانو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب رامون سانشيز بيزاخوان.