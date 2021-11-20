برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 1 × 0 إسبانيول

مباشر لحظة بلحظة

64' هدف ملغي لبرشلونة بسبب وجود تسلل على دي يونج

60' أووووووووووووووه ماذا أهدرت يا عبد الصمد؟ انفراد للاعب الواعد، الذي قرر لعب الكرة فوق لوبيز ولكن مدافع إسبانيول يشتت الكرة ببراعة لضربة ركنية

56' عرررررضية خطيرة لإسبانيول من الجهة اليمنى، ولكن الكرة تلمس أحد المدافعين وتخرج لضربة ركنية

50' مراوغة رائعة من عبد الصمد، عرضية يشتتها دفاع إسبانيول، تصل إلى بوسكيتس الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

47' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديباي يسدد ركلة الجزاء بنجاح على يسار لوبيز، ويحرز هدف التقدم لبرشلونة

45' أووووووووووووووه ركلة جزاااااااااااااااااااااااء لبرشلونة، بعد أن تعرض ديباي للعرقلة من كابريرا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين برشلونة وإسبانيول بالتعادل السلبي بين الفريقين

43' أووووووووه راؤول يستلم كرة عالية بشكل رائع، يتجاوز مينجويزا ويسدد كرة قووووية تصطدم بالدفاع وتمر بمحاذاة العارضة لضربة ركنية

39' تسديدة من جافي ولكن الكرة عااالية عن المرمى

34' عررررررضية من بيدروسا من الجهة اليسرى ولكن شتيجن يمسك بالكرة

30' أوووووووووووووه تسديدة قوووووية ورائعة من بوسكيتس ولكن لوبيز يتصدى لها

26' عرررضية من الجهة اليمنى لأخوماش، تصل إلى جافي الذي يلعبها برأسه ولكنها سهلة في يد لوبيز

22' فرصة لمرتدة لإسبانيول، الكرة تصل إلى راؤول على الجهة اليسرى وعرررضية ولكن شتيجن يمسك بالكرة

13' أوووووووووووه أخوماش يهدر فرصة هدف محقق! عررضية رائعة من الجهة اليسرى تصل للاعب الواعد الذي هرب من الرقابة وسدد! ولكن الكرة تعلو المرمى

9' انطلاقة من ديباي على الجهة اليسرى، تمريرة إلى نيكو على حدود منطقة الجزاء، اللاعب يسدد ولكن الكرة عاااالية جدًا عن المرمى

' كرة طوولية رائعة، تصل إلى دي يونج الذي يعيدها للخلف قليلًا برأسه إلى ديباي، تسديدة على الطائر من الهوولندي ولكن لوبيز يمسك بالكرة على مرتين

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

قرر تشافي الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

شتيجن

ألبا - بيكيه - جارسيا - مينجويزا

نيكو جونزاليس - بوسكيتس - دي يونج

أخوماش - ديباي - جافي

تشكيل إسبانيول:

قرر فيسنتي مورينو اللعب بالطريقة الآتية:

الخطة 5-4-1

لوبيز

بيردوسا - كابريرا - لوبيز - سيرجي - فيدال

باودو - داردير - هيريرا - إيمباربا

دي توماس

📝 Ja coneixem l’onze de Vicente Moreno per jugar el derbi! ⚪️ 🔵💪



Som-hi, equip! A per totes!#RCDE | #BarçaEspanyol pic.twitter.com/VP1yGsgjGs — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 20, 2021

في المقابل، سيسعى إسبانيول الذي يقدم موسم جيد، ويتساوى فيه في نفس الرصيد من النقاط مع العملاق الكتالوني ولكلاهما 17 نقطة، وسيحاول استغلال هذا التكافؤ لتحقيق فوز تاريخي في الديربي.

يقود تشافي فريقه السابق للمرة الأولى كمدرب للبلاوجرانا، ويا لها من بداية تلك التي ستكون إذا استطاع تحقيق الفوز في الديربي، بعد أن أخفق الفريق في الفوز في أخر أربع جولات، للابتعاد عن المركز التاسع.

أهلًا وسهلًا بكل متصفحي موقع جول في البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة وإسبانيول، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الأسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.