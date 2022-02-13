برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

إسبانيول × برشلونة

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تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

جافي - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل إسبانيول:

يبدأ المدرب فيسينتي مورينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

دييجو لوبيز

أدريا بيدروسا - لياندرو كابريرا - سيرجي جوميز - أليكس فيدال

دي فيلهينا - كيدي باري - يانخيل هيريرا - سيرجي داردير

خافي بوادو - راؤول دي توماس

📝 Aquest és l’onze que presenta Vicente Moreno per jugar el derbi, davant el @FCBarcelona ⚪️ 🔵💪



¡Mágico, demuéstralo!#RCDE | #EspanyolBarça pic.twitter.com/WjeBd7TlhQ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 13, 2022

في المقابل، يحتل إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة ويرغب الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الغائب عن الفريق الكتالوني منذ أربع جولات.

يسعى برشلونة لتحقيق فوز معنوي في الديربي والبناء على الانتصار الرائع الذي حققه الجولة الماضية على أتلتيكو مدريد برباعية، من أجل أن يستعيد المركز الرابع بعد الفوز المثير للروخيبلانكوس يوم أمس على خيتافي بنتيجة 4/3.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب كورنيلا البرات.