برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2019-2020، والذي يستضيفه استاد كامب نو

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برشلونة 0 × 0 إسبانيول

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تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتيين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: أنسو فاتي - خورخي كوينكا - داني مورير - ريكي بوتش - رونالد أراوخو - مارتين برايثوايت - إنياكي بينيا - نيتو - مونتشو - أرتور - أليكس كويادو.

تشكيل إسبانيول:

يبدأ المدرب فرانشيسكو روفيتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 5-4-1

دييجو لوبيز

ديداك فيلا - فيرناندو كاليرو - لياندرو كابريرا - بيرناردو إسبينوزا - فيكتور جوميز

أدري إمباربا - مارك روكا - دافيد لوبيز - بول لوزانو

راؤول دي توماس

البدلاء: أدريا بيدروسا - فيكتور سانشيز - سيرجي داردير - ماتياس فارجاس - خافي لوبيز - وو لي - دانييل فياهيرموسا - أويير ألازابال - أوسكار ميليندو - نالدو - نيكولاس ميلاميد - فيكتور كابوزانو.

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يعيش البلوجرانا فترةً صعبة لا يحسد عليها، فبعد أن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، عاد الفريق بوجهٍ شاحب وفقد العديد من النقاط، ليتنزال عن الصدارة لريال مدريد ليس فقط بفارق الأهداف، بل أيضًا بفارق 4 نقاطٍ كاملة.

بالتأكيد لا بديل لبرشلونة عن الفوز بديربي كتالونيا، لكن هذا الانتصار سيكلف إسبانيول الكثير، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب الليجا بعد أن جمع 24 نقطة فقط، وخسارة اللقاء من زملاء ميسي سيعني شيئًا واحدًا فقط، وهو الإعلان رسميًا أن الابن العاق لإقليم كتالونيا سيهبط إلى الدرجة الثانية، وسيكون ديربي الوداع للماجيكوس.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني.