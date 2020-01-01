سيميوني : لا أستطيع تقييم جريزمان وهل يصبح فيليكس نسخة من ميسي؟

مواجهة صعبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

رفض دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، التعليق على الوضع الذي يمر به لاعب الفريق السابق أنطوان جريزمان مع برشلونة.

جريزمان رحل عن أتلتيكو في صيف عام 2019 وانضم إلى برشلونة، لكنه تعرض للعديد من الأزمات مع الفريق الكتالوني.

المهاجم الفرنسي يلعب أمام أتلتيكو غدًا السبت في الدوري الإسباني، ليعلق سيميوني على مواجهة لاعبه السابق.

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وقال المدرب الأرجنتيني:"لدي عاطفة كبيرة لأنطوان، ولن يكون من المناسب تقييم ما يحدث له مع فريقه الحالي، هذه أسئلة لمدربه وسيشرح ما يراه مناسبًا".

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وأما عن فك العقدة والفوز على برشلونة:"كل مباراة تمثل فرصة لنا، سنحاول الهجوم وفرض سيطرتنا على المباراة بالطريقة التي نريدها، النسخة الحالية من برشلونة عبارة عن تسلسل هرمي من اللاعبين الشباب والخبرة، وستكون مباراة صعبة أمامهم".

إمكانية ظهور دييجو كوستا:"ربما يلعب، لقد عاد للمجموعة وبدأ يركل الكرة من جديد، وسأضعه في اعتباراتي عندما أختار التشكيل".

إصابة لويس سواريز بفيروس كورونا:"نأمل في عودته قريبًا ونفس الأمر بالنسبة للوكاس توريرا، العالم كله يعيش لحظات صعبة في الوقت الحالي".

مشاكل برشلونة:"ما يحدث في الخارج لن يؤثر على أهدافهم الرئيسية، اهم شيء هو ما يحدث في الداخل بغض النظر عن الضوضاء المحيطة بهم".

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وأخيرًا عن مقارنة جواو فيليكس بليونيل ميسي:"نحن نتحدث عن جواو لذلك سينمو لصناعة اسمه بغض النظر عن أي مقارنات، إنه يتطور بشكل مستمر ونحن في قمة السعادة بمستواه".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر، بينما يأتي برشلونة في المركز الثامن بـ11 نقطة.