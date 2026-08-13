"اسألوا فرينكي دي يونج عنه" .. لاعب برشلونة السابق يتحفظ على تعيين تشافي مدربًا لهولندا

"أعتقد أن عليك أن تسأل فرينكي دي يونج"، أجاب ديست ضاحكًا عندما سُئل عن المدرب الجديد للمنتخب، مضيفًا: "اسأل فرينكي، فهو يعرف أكثر مني".

ثم تم تذكير اللاعب الدولي الأمريكي بماضيه مع تشافي في برشلونة، لكنه تجنب الإجابة، معلقًا: «لقد مر وقت طويل بالنسبة لي. لا أحتفظ بالكثير من الذكريات عن تلك الفترة. اسألوا فرينكي».

ومع ذلك، كان ديست قد تحدث باستفاضة في أكتوبر 2024 عن تجاربه مع تشافي. في مقابلة مع صحيفة «سبورت» الرياضية الإسبانية، صرح الظهير الجناح بأنه لم يحصل على فرص كافية تحت قيادة المدرب وشعر بأن لعبه كان مقيدًا. وكان أسلوب تشافي في التواصل معه، على وجه الخصوص، هو ما أزعج ديست.

"لا أعتقد أنه كان صادقاً معي"، قال ديست آنذاك. ووفقاً للاعب آيندهوفن، فقد أجري الاثنان عدة محادثات شكك خلالها ديست في صدق تشافي فيما كان يقوله.

واستشهد ديست بمثال محدد في هذا الصدد.. قبل عطلته الصيفية، أخبره تشافي أنه يعتمد عليه وأن عليه تجاهل ما يرد في وسائل الإعلام. لكن عند عودته، أُبلغ على العكس بأنه عليه الرحيل.

كما اختلفت آراء الطرفين على الصعيد الرياضي. رأى ديست أنه لم يستطع أن يكون على طبيعته تمامًا تحت قيادة تشافي. فقد كان الظهير ذو النزعة الهجومية يرغب في المشاركة في الهجوم، لكنه تلقى، حسب قوله، تعليمات بعدم القيام بذلك كثيرًا. وأثرت حالة عدم اليقين بشأن ما يُتوقع منه، حسب قوله، على ثقته بنفسه وأدائه.

غادر ديست في نهاية المطاف في عام 2022 على سبيل الإعارة إلى نادي إيه سي ميلان، وانتقل بعد عام إلى نادي بي إس في آيندهوفن. وظلت علاقته المتوترة مع تشافي موضوعًا للنقاش حتى بعد ذلك. خلال موسمه الأول في آيندهوفن، أوضح أن العودة إلى برشلونة ليست واردة بالنسبة له طالما ظل تشافي مدربًا للفريق.







