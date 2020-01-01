سيتيين: ميسي يدعمني ولا أفكر في أنباء الرحيل

المدرب الإسباني لا يطيق الانتظار لعودة دوري أبطال أوروبا

أكد كيكي سيتيين مدرب برشلونة، على عدم شعوره بالقلق تجاه مستقبله، رغم الشائعات المستمرة حول رحيله عن صفوف النادي الإسباني.

خسارة الدوري لصالح ريال مدريد جعلت العديد من الصحف الإسبانية، تشير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع مدرب جديد، واستهداف كل من الهولندي باتريك كلويفرت أو الفرنسي لوران بلان.

سيتيين خرج للحديث عن هذا الأمر، بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 5/0، في الجولة الأخيرة من عمر الليجا، مساء اليوم الأحد.

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وقال المدرب الإسباني:"لا أهتم بكل ما يُثار خارج الملعب، كل تركيزي على مستقبلي بغض النظر عن كل الكلمات التي يقولها البعض الفترة الأخيرة".

وأضاف:"كل ما يهمني شعوري بالراحة داخل النادي وليس الأنباء التي تنتشر في الخارج، وتركيزي حالياً على نقل أفكاري للاعبين وترجمة ذلك إلى نتائج في الملعب".

وتابع:"أحصل على كل الدعم من ميسي وباقي اللاعبين بالفريق وكذلك الإدارة، نعم هناك بعض التقلبات تحدث مع البعض، ولكن كل شيء يعود على ما يرام، ولو هناك مشكلة سترون الأمر بشكل واضح".

وأما عن إصابة لونجليه:"قررت تبديله نظراً لشعوره بالألم في قدمه، لذلك لم يكن الوقت المناسب للمجازفة به، ولكني لا أعتقد أن الإصابة خطيرة".

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دوري أبطال أوروبا:"لا أطيق الانتظار من أجل اللعب العودة لها مرة أخرى، الفريق بأكمله يتفق على تحقيق هذا الهدف لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة".

يذكر أن برشلونة يلعب في شهر أغسطس القادم ضد نابولي في إياب دور الـ16 من الأبطال، طمحاً في إنهاء الموسم ببطولة بعد خسارة جميع الألقاب.