سيتين يلغي راحة فالفيردي ويدعو اللاعبين للتدريبات

تحمس واضح من مدرب برشلونة الجديد

أصدر كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة، القرار الأول له بعد تولي المهمة، بعد ساعات من إعلانه مدرباً للفريق خلفاً لإرنستو فالفيردي.

سيتين قرر إلغاء الراحة التي كان من المقرر حصول لاعبي الفريق عليها غداً الأربعاء، ليقوم بدعوتهم للحضور بالتدريبات.

المدرب السابق إرنستو فالفيردي، سبق وأن منح الفريق راحة بدون مران بالاتفاق مع الجهاز الفني قبل إقالته مساء أمس الإثنين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت قيام سيتين بإلغاء هذا القرار، ليقوم الفريق الحضور في تمام الساعة الحادية عشر غداً بساحة تدريبات تيتو فيلانوفا.

ويهدف هذا المران بشكل رئيسي لتعرف سيتين على لاعبي الفريق بشكل أكبر، قبل مواجهة غرناطة التي يخوضها برسا الأسبوع القادم.

ويأتي ذلك بعد تواجد سيتين اليوم في أول يوم عمل له بعد وداع إرنستو فالفيردي للاعبي برشلونة، بقيامه بحصتين تدريبيتين في الصباح الباكر.

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وشهدت تدريبات اليوم تواجد العناصر الاحتياطية مثل إيناكي بينا، كارليس بيريز، روكي بويج، أنسو فاتي وأرانخو، بينما غاب جان كلير توديبو لمفاوضاته مع شالكة.

يذكر أن المواجهة القادمة لبرشلونة أمام غرناطة ستكون يوم 19 يناير الجاري في الجولة 20 من الدوري الإسباني، والذي يحتل صدارته الفريق بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني.