سيتين يكشف موقف ديمبيلي وسواريز من الظهور هذا الموسم

تعافي سواريز لم يكتمل حتى الآن

تحدث كيكي سيتين مدرب برشلونة ، عن آخر أنباء المصابين بالفريق، تمهيداً للعودة مرة أخرى بعد استئناف الموسم الحالي الشهر القادم.

النشاط الكروي توقف بشكل كامل في شهر مارس، نظراً لانتشار فيروس كورونا، ووصوله للعديد من الرياضيين، لكن الأمور تسير الآن نحو عودة الدوري الإسباني في منتصف يونيو.

برشلونة عانى الكثير من الإصابات الطويلة في التوقف، كان أبرزها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، كما عانى صامويل أومتيتي من بعض المشاكل البدنية.

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وفي هذا الشأن قال سيتين:"تعافي سواريز لم يكتمل حتى الآن، هو يعمل بالفعل مع مجموعة، يقوم بكل شيء، ولكن ظهر عليه افتقار الحدة والثقة".

وأضاف:"قضينا ما يقرب من شهرين تقريباً في إبطاء تقدمه، ولكن من الواضح أن عودته الكاملة ستكون خلال 3 أو 4 أسابيع، وبكل تأكيد سنراه في حالة استكمال الموسم".

وأما عن ديمبيلي وأومتيتي:"ربما نراهما أيضاً هذا الموسم قبل نهايته، نفس الإصابات تكررت معي عندما كان عمري 20 سنة، وانتهت تماماً هذه الحالة، ديمبيلي سيتعافى بالتأكيد وسنرى إسهاماته مع الفريق قريباً".

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بعد 27 جولة بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.