سيتين يعلن موقفه من التعاقد مع لاوتارو ونيمار

تحدث أيضاً عن موقفه من رحيل فيليب كوتينيو وحسم لقب الدوري

نفى كيكي سيتين مدرب برشلونة، قيام قائد الفريق ليونيل ميسي، بطلب عودة البرازيلي نيمار لصفوف النادي الكتالوني من جديد بفترة الانتقالات الصيفية.

نيمار يعتبر هو الهدف الأبرز لبرشلونة مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وسط محاولات مستمرة للتفاوض للتعاقد مع الثنائي، وتكهنات حول طلب ميسي لعودة نيمار على وجه التحديد.

وهو ما علق عليه سيتين في تصريحات لراديو "كادينا سير" قائلاً:"ميسي لم يطلب إحضار نيمار مرة أخرى للنادي ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك أبداً".

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وأضاف:"أحب كل لاعبي كرة القدم العظماء، ونيمار واحد منهم، ولكن علينا النظر إذا كان ذلك ممكناً أم لا، بالنسبة لي أعتقد أنه ولاوتارو لاعبان جيدان جداً لبرشلونة".

التجديد لميسي:"أتمنى استمراره معنا لأطول فترة ممكنة، ومن جانبنا سنحاول إقناعه بمشروعنا المستقبلي بأقصى درجة ممكنة".

دوري الأبطال:"الحظ له تأثير حاسم في لحظات محددة من البطولة، وهذا ما شاهدناه مع توتنهام وطريقة وصولهم للنهائي الموسم الماضي، وكذلك مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، مباراة الإياب شهدت تلقي الفريق الفائز من 35 إلى 40 تسديدة على مرماه وكان رجل المباراة هو حارس المرمى أوبلاك".

وأما عن مستقبل فيليب كوتينيو:"لاعب كرة قدم رائع وأحبه جداً، لا نعرف ما سيفعل سواء بالبقاء مع بايرن ميونخ أو العودة لنا".

رحيل راكيتيتش:"لا أعلم أي شيء ولا توجد لدي أي معلومات عن هذا الشأن".

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الاعتماد على ريكي بويج:"لاعب كرة قدم استثنائي ولا يوجد لدي أي شيء تجاه ذلك، لكنه مازال بحاجة للمزيد من الوقت".

عودة تشافي لتدريب برشلونة:"أعجبت به وآمل أن يعود هنا يوماً ما وينجح مع النادي بعد رحيلي".

وفي ختام حديثه أكد سيتين على اعتقاده باستحقاق برشلونة للفوز بالدوري الإسباني في حالة عدم استكمال المسابقة بسبب فيروس كورونا، باعتباره متصدر البطولة، مع تأهل الأندية الأربعة الأولى بجدول الترتيب إلى دوري أبطال أوروبا.