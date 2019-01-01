برشلونة يتلقى أموال صفقة باولينيو منقوصة

نادي برشلونة الاسباني يتلقى 42 مليون يورو ثمنًا لباولينيو من نظيره جوانزو الصيني بدلًا من 50 مليون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد تلقى ثمن انتقال البرازيلي باولينيو من صفوفه لنادي جوانزو الصيني في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لافانجوارديا"، والتي أكدت أن المبلغ الذي تلقاه برشلونة وصلت قيمته لـ 42 مليون يورو أي أقل من المبلغ المتفق عليه بـ 8 مليون يورو.

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وكان برشلونة قد أعار النجم البرازيلي لفريقه السابق في الصيف الماضي لمدة موسم واحد قابل للتحول لبيع نهائي مقابل 50 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن ما تبقى من المبلغ يحصل عليه برشلونة عن طريق مستحقات سابقة للنجم البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا.

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وتلقى برشلونة في الفترة الأخيرة عرضًا من نادي جوانزو إيفرجراند لضم اللاعب البرازيلي مالكوم مقابل 50 مليون يورو، بعد أن كان قد انضم لبرشلونة في الصيف الماضي قادمًا من الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن مالكوم لم يحصل على فرصة حقيقية رفقة برشلونة حتى الآن في ظل تألق كل من ميسي وديمبلي وسواريز في خط الهجوم.