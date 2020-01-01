سواريز يطالب منتقديه بإغلاق أفواههم

اتهامات للنجم الأوروجوياني بزيادة ملحوظة في الوزن

رد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة، على الاتهامات التي وجهت له الفترة الأخيرة، بالسمنة المفرطة، وعدم الاعتناء بلياقته البدنية خلال فترة الإصابة.

سواريز تعرض لإصابة قوية في منتصف الموسم الحالي، غاب على إثرها عن برشلونة لفترة طويلة، قبل أن يتعافى خلال توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

البعض شكك في لياقة سواريز، بعد نشره مقاطع فيديو وهو يقوم ببعض الجلسات التدريبية أثناء الحجر المنزلي، وتأكيده على اتباع خطة شخصية للاستعداد على أكمل وجه فور عودة النشاط.

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وهو ما دفع الأوروجوياني المخضرم للسخرية من هذه الأقاويل، لنشر فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يتدرب بالمنزل، مستخدماً أحد الوجوه التعبيرية التي تطالب المنتقدين بإغلاق أفواههم.

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وكان سواريز قد عاد رفقة باقي اللاعبين ببرشلونة، إلى سيوداد ديبورتيفا للخضوع للاختبارات الخاصة بكورونا، كخطوة أولى قبل العودة للتدريبات.

يذكر أن صاحب الـ33 سنة، نجح في تسجيل 14 هدفاً وصنع 11 في 23 مباراة مع برشلونة قبل تعرضه للإصابة.