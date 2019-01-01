نجم سلافيا ينتقد سلوك ميسي ويشيد بتير شتيجن

تعادل تاريخي للفريق التشيكي في كامب نو

انتقد أوندري كولار، نجم سلافيا براج، تصرفات لاعبي برشلونة، وخصوصاً قائده ليونيل ميسي، بعد التعادل السلبي بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ونجح سلافيا في تقديم لقاء مميز مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، وعاد بنقطة التعادل مع البلوجرانا، ليرفع رصيده إلى نقطتين بعد سابق تعادله في ميلانو مع إنتر.

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وقال كولار مع " iDNES.cz": "تير شتيجن أوقفني في النفق المؤدي للغرف بعد المباراة وهنأني على أدائي وقال لي إنه لم يشاهد منذ مدة حارساً يتألق هكذا".

وأضاف: "قال لي إنه استمتع برؤية تصدياتي بالقدمين خصيصاً، أن ينتظرني بعد المباراة، هذا جائزة في حد ذاته، أن يقوم حارس مثله بالثناء عليك، تلك تجربة خاصة".

وواصل التشيكي: "ولكن في المقابل البعض الآخر غادر ولم يصافحنا حتى، مثل ميسي، كنا نتطلع لتحية هؤلاء اللاعبين الكبار وتبادل القمصان، ولكن لم يتصرفوا بشكل جيد".

وختم: "أعيش لكرة القدم واللعب في مثل تلك الملاعب، هو حلم حياتي، نحن أول فريق يخرج بشباك نظيفة هنا، الجميع يعرف أن برشلونة ماكينة أهداف، كنت أشعر أننا يمكننا الفوز".

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وخسر سلافيا براج لقاء الذهاب أمام برشلونة بالعاصمة التشيكية بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل واحد.