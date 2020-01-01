خاص.. ريفالدو: لاوتارو غير مناسب ونيمار لا يخشى اللعب بجوار ميسي

النجم البرازيلي يبدي رأيه في الصفقة الأهم لبرشلونة

يعتقد أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو، أن مواطنه نيمار، لا يخشى من العودة لبرشلونة، واللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية من الموسم القادم.

نيمار رحل عن برشلونة وانتقل لباريس مقابل 222 مليون يورو في 2017، في خطوة فسرها البعض بأنها هرباً من ظل ميسي، وبحثاً عن مكانة الرجل الأول والكرة الذهبية.

وبعد سنوات قليلة يبدو أن البرازيلي لا يشعر بالراحة مع النادي الفرنسي، لتزيد حدة التكهنات حول رحيله وعودته مرة أخرى لبرشلونة في الصيف.

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ريفالدو تحدث في حوار خاص لـ"جول" قائلاً:"الأنباء تتزايد حول رغبة برشلونة في التعاقد مع نيمار ولاوتارو مارتينيز أيضاً، الأخير لاعب رائع جداً، ولكني أعتقد أن نيمار فقط هو من يستطيع البدء كأساسي مع الفريق".

وأضاف:"لو نظرنا للسنوات الماضية، سنجد العديد من النجوم فشلوا في التألق وتلبية التوقعات بجوار ميسي، باستثناء نيمار وكذلك لويس سواريز، حيث تحمل كل منهما الضغط بطريقة مميزة جداً".

وتابع:"نيمار لا يشعر بالخوف أبداً في الملعب، لذلك أراه الخيار الآمن لبرشلونة، لاوتارو مميز وموهوب، ولكن التعاقد معه سيكون أفضل بعد عامين أو 3 أعوام".

واستكمل:"أنا معجب جداً بقدرات نيمار وما يستطيع تقديمه، ومدرك للانتقادات الموجهة له من جماهير النادي بالطريقة التي رحل بها، ولكن في الحقيقة هو لاعب مختلف يستطيع مساعدة ميسي في إعادة لقب دوري الأبطال لكامب نو من جديد".

وأما عن تدريب تشافي لبرشلونة:"أؤمن جداً بذلك، لأنه ليس شخصاً رائعاً فقط، ولكنه يعلم النادي جيداً ويمتلك العديد من القدرات التدريبية المميزة، ويمكنه مساعدة الفريق على إعادة الحقبة الذهبية التي عاشها".

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وأما عن الأولمبياد:"عندما نصل لعام 2021 بعد تأجيل أولمبياد طوكيو، سنجد العديد من اللاعبين تخطوا الـ23 سنة، لذلك علينا اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح ذلك، أمثال جابرييل جيسوس وديفيد نيريس وريتشارليسون أعمارهم ستزيد العام القادم".

وفي نهاية حديثه، أبدى ريفالدو إعجابه بجيسوس نجم مانشستر سيتي، حيث يراه القائد المناسب للبرازيل في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، بعد مساعدته نيمار في الفوز بذهبية ريو دي جانيرو 2016، وشدد أيضاً على أهمية بعض اللاعبين مثل فينسيوس جونيور ولوكاس باكيتا ورودريجو.