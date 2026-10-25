"برشلونة عشوائي ومحظوظ" .. أبو تريكة يكيل المديح لمورينيو بعد سيطرة ريال مدريد!

أعرب المحلل المصري محمد أبو تريكة، عن إعجابه بأداء ريال مدريد، وقراءة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لمباراة برشلونة، بشكل جيد، ما انعكس على تفوق الميرينجي الكبير، خلال مجريات الشوط الأول.

ويحلّ ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، في كلاسيكو الأرض، من ميدان سبوتيفاي كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "2026-2027".

ماذا قال أبو تريكة؟

وذكر نجم الكرة المصرية السابق، عبر الاستوديو التحليلي بفضائية "بي إن سبورتس"، بأن برشلونة كان محظوظًا بعدم التأخر بهدفين أو ثلاثة خلال الشوط الأول، في ظل انتهاء الـ45 دقيقة الأولى بتقدم ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 41.

وقال أبو تريكة إن ريال مدريد قدم أفضل شوط مع جوزيه مورينيو، منذ عودته لقيادة الميرينجي، هذا الموسم، من حيث التنظيم وإرسال الكرات من الخلف، من تشواميني وبيرناردو سيلفا، وأداء مارك كوكوريلا لأدوار هجومية، ومن ثمّ تسجيل مبابي للهدف بالركبة، رغم كون الحظ قد لعب دورًا في حسم الهدف، إلا أنه تقدم مستحق يعكس أفضلية الريال.

برشلونة عشوائي

وأضاف أبو تريكة، أنه لأول مرة يرى برشلونة "عشوائيًا"، وصعّب الأمور على نفسه من حيث الخروج بالكرة، خاصة رودري الذي يجب عليه أن يواصل التقدم على الدفاع، وسحب بيلينجهام من أجل توسيع المساحة.

وأشار أبو تريكة إلى الرقابة القوية من لاعبي ريال مدريد، التي أغلقت مساحات التقدم على لاعبي برشلونة، سواءً بيلينجهام وبرنارد سيلفا على رودري وبيدري، ما دفع الأخير لإرسال العديد من التمريرات الخاطئة، وكذلك رقابة مارك كوكوريلا على لامين يامال.

ريال مدريد بدون كورتوا

وكان ريال مدريد قد أعلن ظهر الأحد في بيان رسمي، عن معاناة حارسه البلجيكي كورتوا من الإنفلونزا، وبالتالي غيابه رسميًا عن الفريق أمام برشلونة.

وعلى الرغم من خوضه 16 مباراة دولية مع أوكرانيا، لم يشارك الحارس البديل أندري لونين في أي مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم. وكانت آخر مشاركة له في 3 مايو 2026، أمام إسبانيول في الدوري، في مباراة انتهت بالفوز 2-0، قبل أن يشارك أمام برشلونة.

إصابة لاعب برشلونة

وكانت مجريات الشوط الأول قد شهدت إصابة ظهير برشلونة الشاب، تشافي إسبارت، الذي اعتمد عليه هانزي فليك، كأساسي، في مباراة الكلاسيكو، ليقرر الدفع بأليخاندرو بالدي بديلًا له في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب "لاليجا" قبل مباراة الكلاسيكو، برصيد 27 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن ريال مدريد، الذي يحلّ في المركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد، الوصيف بـ25 نقطة.