رسميًا .. تحديد مكان إقامة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

القرار الرسمي صدر بملاعب إياب دور الـ16 من الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مكان إقامة مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي لم تُلعب بسبب جائحة كورونا.

برشلونة لم يتمكن من مواجهة نابولي والأمر كذلك بالنسبة لريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وتشيلسي وأخيرًا يوفنتوس وليون.

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وتقرر خوض مباريات ربع ونصف ونهائي دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة على ملعب محايد في مدينة لشبونة البرتغالية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي خوض مباريات دور الـ16 في ملاعبها الأصلية دون نقلها إلى ملعب محايد وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وسوف تلعب المباريات يومي 7 و8 أغسطس المقبل، إذ يواجه برشلونة نظيره نابولي في "كامب نو" ومانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في ملعب "اتحاد" ويسافر تشيلسي إلى "أليانز آرينا" لمواجهة بايرن ميونخ، بينما يحتضن ملعب "يوفنتوس آرينا" لقاء السيدة العجوز مع ليون.

برشلونة كان قد تعادل خارج الديار بهدف لمثله، بينما خسر ريال مدريد على ملعبه بهدفين لهدف، أما بايرن ميونخ فقطع شوطًا كبيرًا لربع النهائي بالفوز في "ستامفورد بريدج" بثلاثية نظيفة وخسر يوفنتوس في فرنسا بهدف نظيف.

أما بالنسبة لمباريات الدوري الأوروبي، فالأمر أكثر تعقيدًا، فبالنسبة لمباراتي إشبيلية وروما وكذلك خيتافي وإنتر فسوف يتم خوضهما في ملعب محايد يومي 5 و6 أغسطس، أما باقي المباريات فسيكون لقاء الإياب في مكانه المعتاد، وذلك لأن المباراتين سالف ذكرهما لم يُلعب فيهما دور الذهاب من الأساس.

جدير بالذكر أنّ غدًا، الجمعة، سوف تُعقد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتحديد مسار الفرق.