برشلونة: ريال مدريد لم يستحق تحقيق الفوز في الكلاسيكو

جويليرمو أمور مدير العلاقات في برشلونة يؤكد أن ريال مدريد لم يستحق أن يفوز في مباراة الكلاسيكو.

أكد جويليرمو أمور مدير العلاقات بنادي برشلونة أن نظيره ريال مدريد لم يكن يستحق أن يحقق الفوز في لقاء الفريقين بالأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها آمور عقب المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

"لقد ضغطوا علينا وكانت فكرتهم الأساسية هي إيقافنا من اللعب بالطريقة المريحة لنا، وبتلك الطريقة نجحوا في صناعة الفرص".

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وأضاف: "ذلك كلفنا الكثير لكنني في النهاية لا أعتقد أنهم استحقوا أن يحققوا الفوز، لقد سيطرنا على المباراة بشكل واضح وهم ضربونا بسرعة كبيرة".

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وأكمل: "قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول وسيطرنا على المباراة كما صنعنا العديد من الفرص وفقدناهم أمام المرمى، وعندما تفعل ذلك أمام ريال مدريد لن تسير الأمور بالشكل الذي تريده بعد ذلك".

وأردف عن أداء ميسي: "لقد كان عظيمًا خلال الشوط الأول وصنع الفرص واستمر في اللعب لكن عندما تخسر يبدو كل شيء سلبيًا، بالرغم من ذلك فالفريق لم يكن سيئًا وكنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن في الثاني الأمور تغيرت وكل شيء أصبح جنونيًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة الأمس بعد سيطرة كتالونية في الشوط الأول انقلبت في الشوط الثاني لخطورة عاصمية على مرمى تير شتيجن.