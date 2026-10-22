مستخدمًا جدول المباريات .. مورينيو يعلن الحرب النفسية على برشلونة قبل الكلاسيكو

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قمة منتظرة يوم الأحد القادم

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بدأ جوزيه مورينيو بالفعل حربه النفسية قبل كلاسيكو يوم الأحد من خلال تسليط الضوء على تفاوت في جدول المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة.

وعلى الرغم من الفوز المقنع في منتصف الأسبوع في البطولة الأوروبية، يشعر المدرب البرتغالي بالإحباط لأن فريقه يحصل على وقت راحة أقل بكثير من غريمه الكتالوني.

مورينيو يركز على جدول المباريات قبل زيارة كامب نو

سارع مورينيو إلى الإفصاح عن استيائه من جدول المباريات عقب فوز فريقه في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء. فبينما حقق ريال مدريد فوزًا بنتيجة 4-1 على لايبزيج، خاض منافسه المقبل، برشلونة، مباراته الأوروبية أمام باريس سان جيرمان قبل يوم كامل.

ويعني هذا التباين أن متصدر الدوري سيستفيد من 24 ساعة إضافية للتعافي قبل أن يلتقي العملاقان في كامب نو نهاية هذا الأسبوع.

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وعندما سُئل عما إذا كان الأداء القوي في منتصف الأسبوع قد منح الفريق دفعة معنوية ضرورية، ظل مورينيو مركزًا على التحديات اللوجستية.





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وقال المدرب السابق لتشيلسي، وفقًا لما نقلته ESPN: «بالنسبة للكلاسيكو، لا مجال للتهاون. إنها تبدو كمجرد مباراة أخرى في الدوري، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. نحن نمضي قدمًا. في الوقت الراهن، نفتقد 24 ساعة من الراحة، لكننا نواصل التقدم».

هواجس دفاعية تؤرق ريال مدريد

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وعلى الرغم من الأهداف الأربعة التي سجلها ضد لايبزيج، فإن مدرب مدريد كان بعيدًا كل البعد عن الرضا عن الأداء العام. فالصلابة الدفاعية لا تزال مشكلة كبيرة للفريق الذي لم ينجح سوى في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين فقط في أول 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.





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وعبّر مورينيو صراحةً عن رغبته في الكمال، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال قيد التطوير رغم التحسن الأخير في أدائه الهجومي.

وأوضح المدرب: «لا، لا شيء في المكان الذي أريده. أنا دائمًا أرغب في التحسن. لقد مضى على وجودي هنا أكثر من مئة يوم. من الواضح أننا لسنا حيث أريد، لكن هناك أمورًا نؤديها اليوم بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل... نحن نتحسن».

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بطولات كورتوا ولحظات فقدان التركيز

وكان صاحب الـ61 عامًا منزعجًا بشكل خاص من الهدف الذي تلقّاه أمام الفريق الألماني، مشيرًا إلى أن تيبو كورتوا اضطر إلى تقديم تصديات استثنائية لمجرد إبقاء مدريد في موقع الفوز.

وسلّط مورينيو الضوء على الجانب النفسي في الدفاع، مقارنًا الرضا الذي يشعر به حارس المرمى عند الحفاظ على نظافة شباكه بالفرح الذي يختبره المهاجم عند هز الشباك.

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وأضاف: «الهدف الذي تلقّيناه لم يعجبني لأنني وضعت نفسي في موقع حارس المرمى. لقد قدّم كورتوا تصديتين مذهلتين أبقتا المباراة مفتوحة لنا كي نفوز. فكما يعشق المهاجم تسجيل الأهداف، يحب حارس المرمى العودة إلى منزله بنظافة شباكه».

التركيز على معركة الصدارة في الليجا





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وربط مورينيو تحديدًا بين الهدف الذي تلقّاه فريقه يوم الأربعاء ولحظة تراخٍ مماثلة شهدها الفوز بنتيجة 4-1 على إشبيلية يوم الأحد الماضي.





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وبرر هذه اللحظات بحالات الإفراط في الثقة، حيث اعتقد اللاعبون زعمًا أن المباراة قد حُسمت قبل صافرة النهاية.

واختتم قائلًا: «الهدف الذي تلقّيناه اليوم والهدف أمام إشبيلية جاءا من الإفراط في الثقة ومن اعتقاد أحدهم أن المباراة قد حُسمت بالفعل. هذا لا يعجبني».

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وبينما امتنع المدرب عن ذكر أسماء بعينها، لاحظ المراقبون أن المدافع دين هاوسن بدا خارج مركزه في الحادثتين.

ومع اقتراب الكلاسيكو، لا يستطيع مدريد تحمّل مثل هذه الأخطاء أمام برشلونة الذي فاز في جميع مبارياته التسع الأولى في الدوري.