برشلونة يحاول خطف دي بيك قبل ريال مدريد

هل ينضم دي بيك إلى فريق من الدوري الإسباني الموسم المقبل؟

يحاول نادي برشلونة الإسباني قطع الطريق على ريال مدريد للتعاقد مع متوسط ميدان أياكس الهولندي، دوني فان دي بيك، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد يحاول حسم صفقة فان دي بيك في يناير على أن ينضم اللاعب بصورة نهائية في الصيف المقبل مستغلًا خروج أياكس المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يحاول استغلال العلاقة الجيدة بينه وبين أياكس لأجل الحصول على خدمات فان دي بيك وحرمانه من ارتداء القميص الملكي خلال الموسم المقبل أو في يناير.

وأوضحت أنّ قيمة الصفقة قد تتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو وهو مبلغ لا يمانع النادي الملكي دفعه وإتمام الصفقة إلا أنّ برشلونة مضطر للتخلص من بعض اللاعبين لأجل التعاقد مع فان دي بيك.

وطلبت إدارة برشلونة من المدير الرياضي لأياكس، مارك أوفرمارس، بمنح النادي الكتالوني بعض الوقت ليتمكن من بحث الراحلين عن الفريق في يناير وتوفير المبلغ المطلوب لأجل الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

ويحاول ريال مدريد الحصول على خدمات بول بوجبا من مانشستر يونايتد وقد يغض النظر عن ضم فان دي بيك لو حسم صفقة الفرنسي.