السوبر الاسباني في السعودية والنهائي يساوي 12 مليون يورو

تعرف على تفاصيل بطولة السوبر الإسباني

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إقامة بطولة السوبر في مدينة جدة السعودية بين 8 إلى 12 يناير المقبل على أن يحصل الفريق الذي يصل إلى النهائي على 12 مليون يورو.

برشلونة سوف يخوض السوبر الإسباني كونه بطلًا لليجا بينما فالنسيا بطل الكأس ويتواجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني يوم الإثنين المقبل في الرابعة مساءً بتوقيت مدريد على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

وتقام المباريات الثلاثة في مدينة جدة بالسعودية على أن يحصل الفرق التي لم تتأهل إلى النهائي على 8.9 مليون يورو بينما المتوج بالبطولة والوصيف يحصلان على 12 مليون يورو.

وكان من المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف النهائي بينما يلعب أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا إلا أنّ الاتحاد الإسباني عاد وتراجع عن هذه التقسيمة وقرر إجراء القرعة بدلًا من تحديد الأمر سلفًا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

وكان رئيس رابطة أندية الليجا، خافيير تيباس، قد اعترض على خوض السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية مؤكدًا أنّ البطولة قد تحقق أرباح مالية أكبر في مكان آخر.