برشلونة يطارد رقم ريال مدريد القياسي أمام إسبانيول

المنافسة لا تتوقف بين القطبين

سيكون برشلونة أمام فرصة مساء السبت في مباراته أمام إسبانيول لتخطي رقم قياسي يحمله غريمه ريال مدريد فيما يخص الدوري الإسباني منذ ستينيات القرن الماضي.

ويحل البلوجرانا ضيفاً على إسبانيول في ديربي كتالونيا، وقبله بعدة ساعات يستضيف خيتافي نظيره ريال مدريد، وذلك لحساب الجولة التاسعة عشر من الليجا.

ويملك برشلونة الفرصة ليكون هو المتصدر لقائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإسباني حال هزه للشباك أمام جاره مساء السبت.

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ويملك النادي الملكي 6137 هدفاً في الدوري، مقابل 6136 للكتالونيين، وقلص برشلونة الفارق الجولة الماضية بفضل التعادل السلبي لمدريد أمام أتلتيك بلباو.

ويحتل الأبيض صدارة القائمة منذ موسم 1961-1962، وأعلى فارق بين الفريقين كان في 1989-1990 عندما بلغ 139 هدفاً.

وكان أعلى تفوق لبرشلونة في موسم 1953-1954 برصيد 43 هدفاً، كما أن الفارق قبل بزوغ نجم ليونيل ميسي كان قد بلغ 77 هدفاً.

ويتفوق برشلونة حالياً في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل أسبوع من انتصاف عمر المسابقة.