أوباميانج عن مستقبله: الصحافة الإنجليزية تتحدث كثيراً

المهاجم الجابوني يحسم الجدل بعد فترة من التكهنات

علق بيير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، على الشائعات التي ربطته بالرحيل عن المدفعجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد رفضه التوقيع على عقد جديد.

عقد أوباميانج مع أرسنال ينتهي في صيف 2021، ولم يتوصل لأي اتفاق حول البقاء مع النادي الإنجليزي حتى الآن، وسط أنباء متزايدة حول رغبة برشلونة وإنتر وريال مدريد في ضمه.

المهاجم الجابوني استغل ظهوره بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد 2/0 أمس الأربعاء بالدوري الإنجليزي، ليكشف عن موقفه من هذه التكهنات.

وقال أوباميانج:"الصحف الإنجليزية تحب التحدث كثيراً، الآن أنا هنا بنسبة 100% مع أرسنال".

ويأتي ذلك بعد الأخبار التي انتشرت بالمواقع الإنجليزية، حول رغبة اللاعب بالانضمام لنادي آخر للمنافسة على البطولات، نظراً للحالة السيئة التي يمر بها فريقه هذا الموسم.

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تصريحات أوباميانج ربما تتسبب في تهدئة الشائعات الفترة القادمة، نظراً لتحسن مستوى الفريق منذ قدوم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ27 نقطة، بفارق 9 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ليفربول بالمركز الأول بـ55 نقطة.