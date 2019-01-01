حكاية من الكلاسيكو - حصن برشلونة يصمد أمام ريال مدريد لمدة 20 عامًا

فشل ريال مدريد في الفوز على برشلونة في "كامب نو" خلال الفترة من 1983 حتى 2003

يستضيف نادي برشلونة نظيره ريال مدريد مساء يوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

وتتسم دائمُا مواجهات الكلاسيكو بالندية بغض النظر عن مستوى الفريقين في البطولة، وحتى في الفترات التي تراجع فيها النادي الكتالوني كان لديه القدرة على الفوز على الملكي، والعكس صحيح.

وتعد أطول سلسلة انتصارات للبارسا على ريال مدريد في جميع البطولات خلال الفترة من 2008 حتى 2010 بواقع 5 انتصارات متتالية، وهو ما تحقق أيضًا في الفترة من 1948 حتى 1949.

أما بالنسبة للملكي، فيمتلك أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الكلاسيكو، وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات على التوالي في الفترة من 1962 حتى 1965، كما يمتلك سلسلة من 5 انتصارات متتالية بين عامي 1933 و1935.

أما لو تحدثنا عن سلسلة اللاهزيمة في الكلاسيكو، فالبارسا يمتلك سجلًا من 13 مباراة على التوالي دون هزيمة بين 1917 و1923 وريال مدريد يمتلك 10 مباريات بين 1931 و1935.

ورغم أن ملعب "كامب نو" و "سانتياجو برنابيو" مألوفان بالنسبة للفريقين، إلا أنّ برشلونة تحصن فترة طويلة في ملعبه وحرم الملكي من الفوز، دون النظر إلى تأثير هذه المباراة في مجريات البطولة.

وكان الملعب بمثابة عقدة لريال مدريد في الدوري الإسباني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1983 حتى 2003، إذ حقق برشلونة خلال هذه الفترة 15 انتصار وتعادل 5 مرات في "كامب نو".

وخلال هذه الفترة، حقق ريال مدريد انتصارين فقط على برشلونة في "كامب نو" ولكن في بطولتي السوبر الإسباني عام 1990 ودوري أبطال أوروبا في 2002.

ورغم أن برشلونة جعل من ملعبه حصنًا في الدوري خلال هذه الفترة، إلا أنّه لم يحقق لقب الدوري سوى 7 مرات فقط خلال هذه الفترة، مقابل 9 مرات لريال مدريد.

فحقق برشلونة الدوري مواسم : 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99.

أما الملكي فحصدها مواسم: 1985-86 ، 1986-87، 1987-88، 1988-89، 1989-90، 1994-95، 1996-97، 2000-01، 2002-03.