حكاية من الكلاسيكو | حينما أوقف برشلونة زحف مدريد الأوروبي

برشلونة هو أول فريق في التاريخ يطيح بريال مدريد من أوروبا

"تذكر تذكر، الثالث والعشرين من نوفمبر"

نحن في 1960 في القارة العجوز، لدينا فريق واحد فقط هو المهيمن على أوروبا لخمس سنوات متتالية، البطولة اسمها "كأس أوروبا" وبطلها الأوحد هو ريال مدريد.

الفوز بالبطولة الأوروبية أصبح أسهل على ريال مدريد من الدوري الإسباني حتى أنّه حينما حقق الخامسة القارية ترك برشلونة يُتوج باللقب المحلي.

المشاركة الأولى للبلوجرانا كانت في موسم 1959-1960 وجاء ريال مدريد ليقصيه من نصف النهائي بالفوز 6-2 مجموع المباراتين (3-1 في كل لقاء) ووصل بعدها للنهائي ليحقق اللقب.

برشلونة لم يستسلم وعاد في العام التالي وهذه المرة بعد تجاوز ليرس في الدور الأول الذي لم يشارك فيه حامل اللقب ريال مدريد، وجد نفسه في مواجهة مرة أخرى مع البطل الذي لم يُقهر من قبل في كأس أوروبا بالدور الثاني.

لقاء الذهاب جاء يوم 9 نوفمبر في "سانتياجو برنابيو" ولم تمر سوى دقيقة واحدة فقط ليسجل ماتيوس هدف الملكي ليؤكد أنّ فريقه لن يفرط في ذات الأذنين ولكن لويس سواريز هداف برشلونة نجح في التعديل بالدقيقة 27 ليرد عليه خينتو بالثاني لريال مدريد في الدقيقة 33.

وقبل انتهاء اللقاء بدقائق يحصل البلوجرانا على ركلة جزاء في الدقيقة 88 يتصدى لها سواريز ويحولها لهدف التعادل. النتيجة النهائية 2-2 في خبر إيجابي لبرشلونة خارج الديار.

ثم جاء يوم 23 نوفمبر.

"كامب نو" يتحضر، الجميع في ترقب لرؤية ريال مدريد خارج البطولة الأوروبية وبرشلونة يمضي قدمًا بعد أن أصبحت فرصته أكبر بالتعادل خارج الأرض.

يبدأ اللقاء والحماس الجماهيري مرتفع لتأتي الدقيقة 33 حاملة الهدف الأول لأصحاب الأرض بتوقيع مارتي فيرجيس وترتفع معه الآهات، الملكي بحاجة لهدفين للتأهل.

عبثًا حاول ريال مدريد تعديل النتيجة ولكن إيفارستو دي ماسيدو جاء في الدقيقة 81 ليقتل أي أمل لجمهور البلانكوس ويسجل الثاني في مرمى الغريم التقليدي.

صحيح سجل ريال مدريد هدفًا في الدقيقة 87 بتوقيع كاناريو ولكن الوقت لم يساعد حامل لقب آخر 5 نسخ أوروبية في تسجيل هدفين آخرين.

انتهت المباراة، صافرة أعلنت خروج ريال مدريد لأول مرة منذ 1955، برشلونة الكتالوني هو من ذبح الملكي أوروبيًا وانتقم لخروجه الموسم السابق من نصف النهائي.

برشلونة نجح بعد ذلك في الوصول إلى النهائي ليصطدم ببنفيكا بقيادة الأسطورة التدريبية جوتمان وفشل في حصد اللقب وخرج خاسرًا 3-2 وفرط في أول فرصة لحصد اللقب الأوروبي وبقاء البطولة إسبانية.

لن ينسى أي متابع وعاشق لبرشلونة هذا التاريخ الذي حتى لو لم يكتب لفريقه الفوز باللقب لكن أصبح مخلدًا. برشلونة هو أول فريق على الإطلاق يزيح ريال مدريد من أوروبا!