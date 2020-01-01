الدوري الإسباني يعلن الجدول الرسمي لعودة البطولة

مواجهة نارية في الجولة 29 من البطولة

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن الموعد الرسمي لعودة البطولة مرة أخرى في شهر يونيو المقبل بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

النشاط توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تحول كورونا إلى وباء عالمي، ضرب البلدان الأوروبية وكان من أبرزها إسبانيا.

الكرة ستعود للحياة من جديد بدون مدرجات في شهر يونيو المقبل، ليستقر أخيراً الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا على عودة المسابقة.

المزيد من الفرق

🚨 رسميًا

تم تحديد موعد الجولة الـ 28 من الليجا.



👕مايوركا أمام برشلونة

📆 يوم السبت 13 يونيو

⏱️ الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة



👕 ريال مدريد أمام إيبار

📆 يوم الأحد 14 يونيو

⏱️في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/01OEov7w3P — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2020

ووفقاً لما أكده تيباس، فإن الجولة 28 من الدوري ستقام يوم 11 يونيو القادم، عندما يلعب إشبيلية مع ريال بيتيس يوم الخميس، ثم يحل برشلونة ضيفاً على نظيره مايوركا يوم 13 من نفس الشهر.

وأما ريال مدريد، فيلعب يوم الأحد 14 يونيو ضد نظيره إيبار، طامحاً في اللحاق ببرشلونة على صدارة البطولة بعد عودتها.

وأما الجولة 29 تبدأ يوم 15 يونيو، بمباراة ليفانتي مع إشبيلية، ثم يلعب برشلونة ضد ليجانيس يوم 16، وريال مدريد ضد فالنسيا يوم 18.

وبهذه المناسبة قال تيباس:"جميع المباريات مرتبطة ببعضها، يجب أن نترك 72 ساعة راحة لكل فريق، وسنضع الجداول كل يومين انتظاراً لتوقعات الطقس".

وأضاف:"الطقس يكون معروفاً للجميع قبل خمسة عشر يوماً مقدماً، قمنا بجدولة مباراة واحدة فقط في منتصف اليوم وذلك بسبب ظروف الحرارة، وهذا سيكون العامل الأهم لتحديد مواعيد المباريات".

وتابع:"سيتم تخصيص دقائق للتصفيق وتحية الأطقم الطبية والشرطة والصيادلة، على العمل الكبير لهم خلال فترة فيروس كورونا حتى لو كانت الملاعب فارغة".

لاعب ليفربول يرفض مقابلة راموس: أكرهه منذ إصابته لصلاح

ميسي: كرة القدم لن تعود لطبيعتها أبدًا

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني بعد 27 جولة.