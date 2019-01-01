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روما يدخل في محادثات متقدمة لضم بارترا

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Getty Images
الصفقة تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 مليون يورو
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل نادي روما الإيطالي، في محادثات مكثفة مع نظيره الإسباني ريال بيتيس، من أجل مدافعه مارك بارترا.

روما يستعد لإطلاق سراح مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس، الذي أصبح على أعتاب الانضمام لنابولي.

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شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن وكيل بارترا متواجد حالياً في روما، من أجل مقابلة جيانلوكا بيتراشي مساء اليوم الخميس.

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ومن المتوقع أن يتفق الثنائي على تفاصيل انضمام المدافع الإسباني لتعويض رحيل مانولاس.

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الصفقة ستتراوع قيمتها حوالي 15 إلى 20 مليون يورو، لنقل مدافع برشلونة السابق للنادي الإيطالي.

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً، يمتلك في رصيده أكثر من 150 مباراة مع برشلونة ودورتموند وبيتيس.

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