روبيرتو: نتدرب بطريقة غريبة ونترقب عودة الدوري الألماني

إجراءات غير مسبوقة في تدريبات برشلونة

كشف سيرجي روبيرتو مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن ترقبه الشديد لعودة كرة القدم مرة أخرى، من خلال استئناف الدوري الألماني مساء اليوم السبت.

النشاط الرياضي توقف تماماً في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، ووصوله للعديد من اللاعبين والمدربين والإداريين بمختلف البلدان الأوروبية.

الحياة تعود للملاعب من جديد، باستكمال البوندسليجا، وسط انتظار من باقي الدوريات الأخرى لنتيجة هذه الخطوة تمهيداً لتطبيقها.

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وقال روبيرتو عن هذه المناسبة:"هناك مشاعر إيجابية لدينا في برشلونة بعد العودة للتدريبات، أردنا دخول الملعب مرة أخرى والشعور بالعشب وكرة القدم".

وأضاف:"كان من الغريب أن نتدرب بمفردنا في المنزل، نأمل أن نتمكن من القيام بالمزيد من التدريبات الجماعية في الأسابيع القادمة، لاستعادة حساسية الركض والمشاركة في المباريات".

وتابع:"لم نعتاد على التدريب مع البروتوكول الحالي، عندما نصل يقومون بقياس درجة الحرارة، ويسألوننا إذا كان لدينا أي أعراض، كل خمس دقائق يصل لاعب، يرتدي حذائه ويذهب للملعب".

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وأما عن اللعب بدون جمهور:"لعبنا بهذه الطريقة من قبل، أمر غريب ولكن علينا التكيف معه وتقديم كل ما لدينا بالملعب رغم غياب الجماهير، نعلم أن الناس سيكونون في المنزل لمشاهدة المباريات ودعمنا، والآن علينا الانتظار لما ستسفر عنه عودة الدوري الألماني".

وفي نهاية حديثه حرص اللاعب الإسباني، على توجيه الشكر لكل العاملين في المجال الصحي، على الجهد المبذول منهم من أجل التصدي لفيروس كورونا.